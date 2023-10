Amici 23, Emma Marrone ospite in puntata: la tenera dedica a Maria De Filippi

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 è stata ospite Emma Marrone, che ha voluto dedicare un pensiero alla conduttrice Maria De Filippi.

Ieri, domenica 15 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici 23, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Ospite eccezionale di questo nuovo appuntamento è stata la cantante Emma Marrone, ex allieva del programma e affermata cantante del panorama musicale italiano.

Amici 23, Emma Marrone ospite del programma: la tenera dedica a Maria De Filippi

Emma Marrone è stata una delle vincitrici più amate del programma ed è spesso tornata nella trasmissione in qualità di giudice e ospite. Anche nella puntata di ieri, domenica 15 ottobre, Emma si è presentata, invitata da Maria De Filippi, per dare la propria opinionie sulle esibizioni dei nuovi allievi della classe di Amici. La cantante ha anche rivolto diversi incoraggiamenti e suggerimenti ai ragazzi, invitandoli a non mollare mai e a continuare a perseguire il loro sogno.

Emma era nel programma anche per presentare il nuovo singolo del suo album Souvenir. La cantante si è esibita e dopo la sua performance ha voluto dire qualche parola alla conduttrice Maria De Filippi, con cui ha sempre avuto un legame particolare:

"Per me è bello ritornare, soprattutto, stare in mezzo alle persone alle quali devo molto di quello che è successo in questi anni. Sono sempre emozionata e contenta di essere qui. Signori, questa donna [indicando la conduttrice, ndr]ascoltatela perché c'è veramente da imparare. Se sono quella che sono lo devo sempre a te."

Le sue parole hanno commosso il pubblico, mentre Maria De Filippi l'ha stretta in un tenero abbraccio. Questa è già la seconda volta che un'ex allieva decide di omaggiarla e dedicarle un pensiero così toccante. Qualche settimana fa, infatti, anche Angelina Mango è stata ospite nel programma e ha regalato alla conduttrice i dischi d'oro e di platino vinti con il suo Ep, pubblicato dopo la fine dell'esperienza del talent, a dimostrazione che il ruolo di Maria De Filippi è fondamentale nelle vite degli allievi della scuola.

Scopri le ultime news su Amici