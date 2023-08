Amici 23, Emma Marrone e Elena D'Amario nuove prof nella scuola? Ecco come stanno le cose!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Amici, sembra che Emma Marrone ed Elena D'Amario prenderanno il posto di due prof della scuola, ma è davvero così? Ecco come stanno le cose!

A settembre ricomincerà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5 che permette a giovani talenti di mettersi alla prova nella scuola, sotto la guida di alcuni artisti del mondo della musica e del ballo di grande prestigio. Tra questi, per la prossima edizione, sono stati confermati Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mentre continua a crescere il mistero dietro la presenza, o meno, di Raimondo Todaro e Arisa.

Amici 23, Emma Marrone ed Elena D'Amario come prof della scuola: ecco la verità!

Il talent di Amici si è concluso a maggio con la vittoria di Mattia Zenzola, il ballerino di latino allievo di Raimondo Todaro: anche la finale è stata vista da diversi milioni di telespettatori, confermando la validità del format condotto da De Filippi. In attesa di conoscere il cast dei prossimi allievi, tra i quali potrebbe esserci anche Mezkal, ex allievo della scorsa edizione, che sarebbe pronto a riprovarci nel talent, si susseguono le voci di quali prof potrebbero non tornare nella nuova edizione.

Se Lorella Cuccarini ha annunciato il suo ritorno ad Amici 23, non possiamo dire lo stesso per Todaro e Arisa: quest'ultima dovrebbe aver deciso di lasciare il programma per diventare giudice a The Voice Kids, mentre sul maestro di ballo si vociferava di una lite con la padrona di casa che avrebbe spinto Maria De Filippi a chiedergli di andarsene. E, ovviamente, da settimane si rincorrono i nomi di chi potrebbe sostituirli e tra i nomi più papabili sono apparsi quelli di due note ex allieve, Emma Marrone e Elena D'Amario. Tuttavia, secondo TvBlog, queste sarebbero soltanto voci e per di più senza alcun fondamento.

Il sito ha smentito voci di liti tra Maria e Raimondo, ma sopratutto ha rigettato tutte le ipotesi che vedono la cantante e la ballerina professionista entrare nel corpo docenti di Amici. Per scoprire la verità, dunque, non ci resta che attendere settembre.

