Amici 23, Emanuel Lo su Giorgia: "Ogni volta che la vedo mi blocco, come se fosse la prima volta" [VIDEO]

Ad Amici 23 è stata ospite Giorgia e per l'occasione Emanuel Lo, suo compagno, ha speso per lei delle parole molto dolci. Ecco cosa è successo!

Giudice speciale della gara di canto della puntata di Amici 23 di ieri, domenica 29 ottobre, è stata Giorgia. La cantante è stata già ospite in diverse occasioni del talent show targato Mediaset in onda su Canale5, per giudicare i ragazzi e dare loro consigli preziosi. Come anche in altri momenti, in studio, oltre a Maria De Filippi, l'artista ha abbracciato anche il suo compagno, Emanuel Lo, con cui è stata protagonista di un divertente e dolce momento.

Amici 23, Emanuel Lo su Giorgia: "Mi blocco ogni volta che la vedo!"

All'ingresso della cantante, l'intero studio è esploso in un tripudio di applausi e tutti, dagli allievi ai professori si sono alzati per accogliere con calore Giorgia. Nella registrazione della puntata si vede che Raimondo Todaro si gira verso Emanuel Lo e lo incita ad alzarsi, perché il coach di hip hop si era come immobilizzato. Anche la conduttrice Maria De Filippo nota il momento e lo sottolinea scherzosamente.

Prontamente, Emanuel Lo risponde che c'è una ragione ben precisa dietro la sua immobilità e svela il dolce aneddoto sulla compagna:

"Non mi sono alzato perché, ancora oggi, mi blocco quando la vedo. Ero rimasto seduto pietrificato"

Le sue parole scatenano l'applauso del pubblico, ma Giorgia non sembra per nulla impressionata, anche se si avvicina al compagno per dargli un dolce bacio. La cantante infatti, scherzando commenta: "Questa se l'era preparata, che bugiardo". Ma il compagno interviene e le ricorda di essere sincera:

"Dillo a Maria, diglielo quante volte mi blocco davanti a te?"

Nel frattempo, la parola "blocco" suscita la perplessità di Alessandra Celentano, la quale chiede a Todaro il perché del blocco, scatenandone le risate: "La maestra ha detto una cosa irripetibile, chiudete i microfoni!", ma la coach di danza insiste e chiede spiegazioni al diretto interessato. Emanuel Lo ride e ribatte che si tratta di un "blocco positivo". La coppia è legata da 20 anni e in diverse occasioni, a Verissimo, durante i collegamenti con lo studio di Amici, Emanuel Lo aveva rivelato quanto fosse profondo il loro legame e che la loro storia ventennale si era rinsaldata ancora di più nel corso del tempo:

"Ho sentito un'alchimia, che era restituita. C'era un filo che ci legava in qualche modo. Ho chiesto di scattare una foto. Era bella, inizialmente, però, mi disse che per la differenza d'età non avrebbe funzionato. E, invece, eccoci qua"

