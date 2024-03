Amici 23, Emanuel Lo scrive a Kumo dopo l'eliminazione dal Serale: "Credi sempre in te, ci vediamo fuori"

Gossip TV

La dolce dedica social del professore di Amici 23 al suo ormai ex allievo Kumo.

La prima puntata del Serale di Amici 23, ha visto l'eliminazione di Ayle e Kumo. A commentare l'uscita di scena del bravissimo ballerino ci ha pensato Emanuel Lo, che ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha speso dolci parole di stima e affetto nei confronti del suo ex allievo.

La dedica di Emanuel Lo a Kumo

Kumo è stato uno dei ragazzi più amati e apprezzati della 23esima edizione di Amici. La sua eliminazione dal Serale, infatti, ha spiazzato e deluso tutti i fan del programma che speravano di vederlo ancora in gara per un pò. Tra i tanti che hanno commentato l'uscita di scena del ballerino anche il coach Emanuel Lo.

"Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola, so che puoi realizzare il tuo sogno, credi sempre in te, ci vediamo fuori. In bocca al lupo per tutto" ha scritto il professore di ballo di Amici 23 sui social provocando la reazione immediata del suo ormai ex allievo "Grazie per la fiducia coach".

Anche Kumo è tornato sui social dopo la sua eliminazione da Amici per fare un bilancio del suo percorso nella scuola e ringraziare il suo coach Emanuel Lo:

Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere. Oggi parlo con più consapevolezza [...] Un ringraziamento speciale va a te Emanuel Lo che hai creduto in me dal primo giorno. Hai creduto nella mia arte e nella persona che sono. Come mi hai sempre detto tu vita danza vanno di pari passo. Un grazie non basta, il mio sogno si realizzerà come hai scritto nel regalo di Natale. Sono felice di ciò che è stato, di ciò che è e sopratutto di ciò che sarà.

