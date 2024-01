Amici 23, Emanuel Lo e Raimondo Todaro a cuore aperto: "Ci accomuna la semplicità, nel lavoro ci scontriamo perché..."

Gossip TV

I due amati professori della 23esima edizione di Amici 23 si raccontano senza filtri.

Il Serale della 23esima edizione di Amici è sempre più vicino! Ad aiutare e supportare i ragazzi in questo intenso percorso ci sono anche i due professori di ballo Emanuel Lo e Raimondo Todaro che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, hanno parlato del loro rapporto nella scuola e degli scontri che spesso li vedono protagonisti in studio.

Le rivelazioni di Emanuel Lo e Raimondo Todaro

Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui hanno fatto un bilancio del loro percorso ad Amici 23 e tirato le somme circa il rendimento dei propri allievi. Il primo a prendere la parola è stato il coreografo e compagno della cantante Giorgia, che ha confessato:

Sono partito carico, anche se un po’ nostalgico per i vecchi allievi, ma ora sono super conquistato dai nuovi: è una classe potente che ti mette alla prova. La responsabilità principale è capire il più possibile l’allievo che hai davanti e rispettarlo. Devi scoprire chi è, dargli gli strumenti perché lavori al meglio e stia bene. Un bravo insegnante è quello in grado di capire la persona, l’insegnante non bravo è quello egoriferito che tratta tutti allo stesso modo.

A fargli eco Raimondo che, parlando della sua squadra composta da Gaia, Nicholas e Giovanni, ha dichiarato:

Sono felicissimo, ci sono ragazzi che mi danno soddisfazione. All’inizio erano punti interrogativi, ho rischiato, ma stanno facendo tutti meglio di quanto mi aspettassi. Entriamo in un momento della vita dei ragazzi in cui sei fondamentale e possiamo fare la differenza. L’insegnante deve imporsi, ma saper ascoltare. Cerco sempre di instaurare un legame profondo che va al di là della danza in sé. Ci credo fermamente.

Leggi anche La confessione di un ex allievo di Amici 23

I due professori di ballo hanno poi parlato del loro rapporto nato nella scuola di Amici. Se Emanuel Lo ha spiegato che a renderli simili è la loro semplicità e trasparenza ( "Sta diventando un amico. Nel lavoro abbiamo un po’ di contrasti, ma al di fuori ci troviamo su altre cose. Ci accomuna la semplicità" ), Todaro ha raccontato:

Non ci conoscevamo prima di Amici ed è stato una bella scoperta. Emanuel è una persona alla mano. Al di fuori del programma abbiamo un ottimo rapporto, magari sul lavoro ci scontriamo, ma è perché lo sento vicino: se non tengo a qualcuno evito perfino di discuterci.

Scopri le ultime news su Amici.