Amici 23, Elia è stato eliminato dal talent? Spunta una foto del ballerino fuori dalla scuola

Gossip TV

Elia è uno dei ballerini della classe di Amici 23, ma sembra che l'allievo sia stato eliminato dal talent: ecco l'ultima indiscrezione.

La prossima puntata di Amici23 vedrà Elia Fiore, allievo di Emanuel Lo, in enorme difficoltà: secondo quanto ci svelano le anticipazioni del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, il ballerino arriverà ultimo nella gara di ballo giudicata da Garrison Rochelle e Nancy Berti. Secondo questi risultati, Elia finirà in sfid per la prossima settimana. Ma una nuova indiscrezione sembra aver anticipato il destino dell'allievo di Emanuel Lo.

Amici 23, Elia Fiore è stato eliminato dal talent: la foto che svela il suo destino

Secondo un'indiscrezione riportata dal sito GossipTv sul profilo X della pagina, sembra che Elia abbia lasciato la scuola di Amici. Secondo quanto riportato si legge:

"Spoiler. Ho avvistato Elia Fiore a Tiburtina. Potrebbe aver perso la sfida e starà tornando a casa"

La notizia è stata corredata da una foto che, tuttavia, lascia aperti parecchi dubbi: nello scatto si vede un ragazzo girato di spalle che somiglia al ballerino, ma la cui identità non può essere confermata.

Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 16 novembre Leggi anche

Inoltre, i fan del programma Mediaset sanno che la sfida di Elia dovrebbe essere registrata verso la prossima settimana, per andare in onda domenica 26 novembre. Dunque, al momento, potrebbero essere solo coincidenze prive di collegamento alcuno.

Scopri le ultime news su Amici