Amici 23 Elia Fiore crolla: "È stato devastante", la reazione di Maria De Filippi ed Emanuel Lo (VIDEO)

Il ballerino Elia in crisi dopo l'ultima puntata di Amici 23.

Elia Fiore ha avuto un momento di crisi ad Amici dopo essersi qualificato, per la seconda volta consecutiva, all’ultimo posto nella classifica di ballo. A cercare di consolarlo e spronarlo a dare il meglio di sè ci ha pensato prima Maria De Filippi e poi il suo coach Emanuel Lo.

La crisi di Elia

Elia Fiore è crollato ad Amici 23. Nel daytime di ieri, infatti, il giovane ballerino e allievo di Emanuel Lo si è lasciato andare a un lungo sfogo con Maria De Filippi in cui non ha nascosto il suo dispiacere e la sua delusione per essere arrivato ultimo nella classifica di ballo dell'ultima puntata:

E’ stata una settimana impegnativa e ed è stato proprio il coronamento oggi. Sono un ballerino a volte diverso dagli altri. Io mi impegno veramente tanto, anche per portare qualcosa di ballato. Faccio, secondo me, un percorso col pensiero che è più approfondito. Il fatto di ricercare una storia…Non voglio che passi che ballo solo per esprimere qualcosa di profondo. Sì, mi piacciono quei momenti che elevano la danza come arte, non solo da sfondo ai concerti. Anche i pezzi di repertorio di classico sono una storia. Quando vai a vedere un balletto di classico c’è solo quello, è quello il protagonista. A me piace questa cosa.

Questo sfogo non è perché non mi sento valorizzato, anzi. Sapendo quanto a volte la nostra è talmente particolare che quando esco da quella sfera mi sento incapace di ballare hip hop ed è questa cosa che mi sta facendo stare così, io adesso mi sento un incapace. Quindi sento di studiare con gli altri, infatti avevo già chiesto di parlare con Emanuel e di poter fare una coreografia in cui mi raccontassi. Però oggi è stato proprio devastante…C’erano tutti che esultavano e io volevo solamente sotterrarmi in quel momento. Oggi sto mettendo in dubbio le mie risorse e le mie capacità [...] Non penso di essere la persona più sicura del mondo, ma so che nella danza qualcosa posso farlo. E vedermi finire all’ultimo posto per due settimane…In molti contesti mi sento incapace e non mi concedo di sbagliare.

Parole che hanno colpito la De Filippi:

Io penso che tu le abbia, te l’ho detto dalla prima volta che ti ho visto. Hai scelto una disciplina non facile, perché ballo e canto non sono facili. In due secondi ci sono tante cose in gioco...

Dopo Maria, anche Emanuel Lo ha deciso di raggiungere il ballerino e confrontarsi con lui:

Questa è la seconda volta che sei ultimo e io stesso mi metto in discussione. Capire se una musica non è andata bene, se ti ho messo in una zona che non sentivi totalmente...non sei solo, inizia a goderti quello che fai al di là di come andrà. Metti Elia al centro.

