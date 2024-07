Amici 23, è finita tra Ayle e Lucia Ferrari: like sospetti e ritorno di fiamma con l'ex

Gossip TV

Sembra giunta al capolinea la storia d'amore tra Ayle e Lucia Ferrari di Amici23: il cantante infatti avrebbe ricominciato a frequentare la sua ex fiamma...

Lucia Ferrari e Ayle sono stati tra due degli allievi più amati di Amici 23 e il fandom del talent di Canale5 li ha apprezzati ancor di più quando è diventato chiaro che la ballerina e il cantante sono diventati una coppia. Purtroppo, dopo i primi rumors di una crisi, sembra arrivata la conferma che il loro amore è giunto al capolinea.

Amici 23, Lucia e Ayle non sono più una coppia: gli indizi che lo confermano!

Su Ayle e Lucia Ferrari circolavano da tempo diversi rumors di una crisi tra loro: erano scomparse dai social di entrambi le foto di coppia e anche nelle stories quotidiane era sempre più raro che i due fossero insieme. Già a maggio, inoltre, Ayle ha smesso di seguire Lucia sui social, ma è solo di recente che ha reso chiaro che tra lui e la ballerina è tutto finito.

Con alcune stories sul suo profilo Instagram, infatti, Ayle si è mostrato in compagnia della sua ex fidanzata, Margherita! Secondo molti fan, inoltre, Ayle avrebbe lasciato Lucia per tornare con l'ex. Con Margherita il cantante era fidanzato prima di entrare ad Amici di Maria De Filippi e il loro rapporto si è deteriorato con la lontananza.

Nel frattempo, Lucia Ferrari, anche se indirettamente, ha mostrato cosa ne pensa di ciò che è successo con Ayle: la ballerina non ha pubblicato nessun commento o post contro il cantante, ma ha messo like a un post in cui un fan la supportava, consigliandole di pensare alla sua carriera, perché è bellissima e piena di talento e perché "è sempre stata troppo per Ayle".

Amici 23, Lucia e Ayle: gli inizi di quell'amicizia speciale che ha fatto sognare i fan

Nella scuola i due erano sempre stati molto vicini e Lucia era stata la sola, insieme a Malìa, ad aver votato a favore del rientro del cantante nella scuola. Ospite a Verissimo ad aprile, poco dopo la sua uscita da Amici 23, Lucia Ferrati ha affrontato con Silvia Toffanin la natura del rapporto speciale che è nato con Ayle, all'interno della scuola. Il turbolento cantante di Anna Pettinelli ha raccontato a Verissimo di aver avuto un'amicizia speciale con la ballerina nella scuola di Maria De Filippi, senza volersi sbilanciare.

Inoltre, all'epoca, sono spuntate sui social diversi scatti che hanno confermato il flirt tra i due ex allievi. A Silvia Toffani, Lucia Ferrari ha confermato le parole di Ayle e ha definito il loro rapporto un'amicizia speciale, specificando che ora che sono entrambi fuori dal talent si vivranno nella vita di tutti i giorni e vedranno se potrà diventare altro:

"Non voglio essere impulsiva, ma siamo simili, la nostra è un'amicizia speciale, ora che siamo entrambi fuori si vedrà e scopriremo cosa diventeremo nella vita di tutti i giorni"

Da lì, diversi mesi di idillio amoroso, con i due allievi che documentavano la loro vita sentimentale con foto e stories sui social, fino ai rumors di una crisi tra i due e alla conferma della rottura definitiva.

Scopri le ultime news su Amici