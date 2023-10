Amici 23, duro scontro in studio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: "Smettila di fare la buonista"

Gossip TV

Scoppia la lite tra le due professoresse di canto di Amici 23 dopo l'esibizione di Mida.

Tensione ad Amici 23 tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Le due professoresse della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta in studio perché in disaccordo sulle capacità canore del giovane allievo Mida.

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: è scontro ad Amici

Durante l'ultima puntata di Amici 23, andata in onda ieri su Canale 5, è scoppiata una lite in studio tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Il motivo? La speaker radiofonica non ha nascosto le perplessità sulle capacità vocali e interpretative di Mida e proprio per questo ha deciso di metterlo alla prova chiedendogli di cantare Brividi.

L'esibizione di Mida, però, non ha soddisfatto la Pettinelli che ha anche accusato la sua collega di essere troppo buona e di non esporsi mai:

Sorprendentemente l’hai cantata anche benino. L’ha canticchiata per quelle che sono le sue possibilità. All’inizio ha anche avuto una grossa incertezza. L’ha clonata dai Lorella! Se uno ha personalità la esprime e fa sua la canzone...Continuo a dire che non ha personalità, se uno ha personalità se la inventa..Sei una buonista! Mai un voto basso, non ti esponi mai! Capisco che sei la più amata dagli italiani ma ogni tanto mollati.

Critiche che hanno provocato la reazione immediata della Cuccarini, che ha difeso il suo allievo e attaccato la Pettinelli:

Ecco! Lei voleva dimostrare che tu non sapevi cantare. Invece ti sei data la zappa sui piedi da sola. Ti puoi attaccare su quello che vuoi, l’ha fatta bene! Dai smettila te non sai proprio a cosa attaccarti. Smettila, tu non sei proprio oggettiva.

