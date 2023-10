Amici 23, Anna Pettinelli sfida Mida: "Sei un cantante o uno scaldapubblico?" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Anna Pettinelli ha deciso di affidare un compito a Mida, definendolo uno scaldapubblico. Ecco cosa è successo!

Durante il daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi, assistiamo a un nuovo compito assegnato da Anna Pettinelli a uno degli allievi di Lorella Cuccarini, Mida. Il cantante è stato definito dalla speaker come uno "scaldapubblico": che tipo di compito gli avrà assegnato?

Amici 23, Anna Pettinelli a Mida: "Sei un cantante o uno scaldapubblico?"

Anna Pettinelli, dopo aver messo in crisi Sarah la scorsa settimana con una sfida, ha deciso di mettere alla prova Mida, uno dei talenti di Lorella Cuccarini, assegnandogli un compito che non sembra per nulla facile. La canzone che Mida dovrà eseguire è infatti Brividi, brano con cui Mahmood e Blanco hanno trionfato a Sanremo. Come per ogni compito, Anna Pettinelli ha affiancato una lettera in cui dava una motivazione molto chiara del perché intendeva metterlo alla prova:

"Caro Mida, ormai ci stiamo preparando alla quarta puntata e di esibizioni ne hai fatte. Non entro nel dettaglio del tuo saper cantare o meno perché ancora non viene fuori, ciò che esce di te, invece, è che nelle tue esibizioni continui a cercare il pubblico, lo inciti a rendere la tua esibizione una 'caciara' di applausi e urletti. Sei un cantante o uno 'scaldapubblico'? Non è mia intenzione offenderti ma è mia intenzione sapere se e come canti. Anche nell'esibizione di domenica scorsa, oltre ad aver fatto un brano parac****, mi ha catturato di te l'energia che metti nel catturare il pubblico. Perciò ho deciso di affidarti un compito dove ciò che deve uscire sono l'intensità e la maturità del tuo canto, non altro. Pensa a queste mie parole, Mida, concentrati sul contenuto e non sulla forma."

Il cantante ha commentato di essere un allievo con tanta voglia di fare e imparare e che non deve essere per forza negativo il suo cercare il pubblico. Mentre gli allievi si interrogano sul tipo di brano scelto dalla coach, chiedendosi se sarà un autore italiano o meno, il brano viene svelato ed è Brividi di Mahmood. La scelta del brano entusiasma Mida, che si dice pronto a mettersi all'opera e ringrazia la speaker per il suo compito.

