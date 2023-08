Amici 23, Anna Pettinelli pronta a rientrare nel talent: ecco la sua divertente reazione!

Gossip TV

Per la prossima stagione di Amici, Anna Pettinelli farà il suo ritorno nella scuola di Maria De Filippi. Ecco come ha reagito alla notizia la speaker!

Tra poche settimane riprenderà Amici di Maria De Filippi, il popolare talent show di Canale5. Tra le sorprese della ventitreesima edizione avremo il ritorno di una delle prof di canto più note della storia della trasmissione: Anna Pettinelli. Ecco come ha reagito alla notizia che sarebbe stata di nuovo parte del corpo docenti del programma.

Amici 23, Anna Pettinelli è entusiasta di tornare nel programma!

Anna Pettinelli è stata la prof di canto della scuola di Amici insieme a Rudy Zerbi fino a quando non ha lasciato la trasmissione ed è stata sostituita da Arisa. Quest'ultima, tuttavia, già durante l'ultima edizione del talent aveva svelato che avrebbe voluto concentrarsi maggiormente sulla sua carriera musicale, dato che era stata scartata ancora una volta dalla competizione ufficiale di Sanremo, e si erano diffuse voci di un possibile abbandono del suo posto nella scuola.

Durante l'estate, Dagospia aveva rivelato che Arisa non avrebbe fatto ritorno nel programma di Canale5 e che l'avremmo, invece, ritrovata come giudice della competizione canora The Voice Kids. Al suo posto, secondo diversi rumors, sarebbero arrivate Emma Marrone o Alessandra Amoroso, ma a sorpresa, invece è stata riconfermata la speaker Anna Pettinelli. Oltre a lei, nel corpo docenti saranno presenti anche Lorella Cuccarini - una conferma giunta già diverse settimane fa - e Rudy Zerbi, con cui, spesso, Pettinelli entrava in competizione e con cui aveva dato vita a simpatici e pungenti siparietti.

Per il ballo, invece, sembrerebbe sicuro il ritorno di Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo, così come una delle colonne portanti del programma, Alessandra Celentano. Sul ritorno di Anna Pettinelli c'era ancora qualche dubbio, ma è stata la stessa speaker a fugarli, pubblicando una foto nelle sue stories Instagram, in cui mostra la sua divertita reazione: nello scatto, con in sottofondo We are Family la Pettinelli è ritratta mentre abbraccia un cartellone con il logo di Amici. A corredo della foto ha scritto:

"Che dite, sono contenta di tornare?"

