Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: "Siamo tosti e fumantini, avrete delle sorprese già dalla prima puntata"

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro pronti a battere le squadre avversarie del Serale di Amici.

Fervono i preparativi per il Serale della 23esima edizione di Amici, che partirà sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5. Tre le squadre in gara capitanate rispettivamente da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Le rivelazioni dei Todarelli

Il Serale di Amici 23 si avvicina e i professori sono più agguerriti che mai. Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, al timone della squadra composta da Ayle, Martina, Lil Jolie, Gaia e Giovanni, si sono detti felici di lavorare insieme in quanto si conoscono ormai da diversi anni:

Con Raimondo ci conosciamo da anni, sarà divertente lavorare insieme. Siamo entrambi tosti, per noi è tutto o bianco o nero. Sarà terribile. Non abbiamo filtri tra pensiero e lingua! Siamo fumantini, ma appassionati. Per i nostri ragazzi ci faremmo ammazzare, siamo presenti e i loro primi tifosi. Hanno bisogno di fiducia. Arrivano tutti convinti di avere la vittoria in tasca, il Serale si vince puntata dopo puntata.

A farle eco Todaro, che si è detto molto felice e orgoglioso dei ragazzi che ha portato avanti, ovvero Gaia e Giovanni:

Avrete delle sorprese già dalla prima settimana. Abbiamo il grande pregio, che è anche il nostro difetto, di dire sempre quello che pensiamo. Abbiamo avversarsi che vengono con tutto l’arsenale pronto, bisogna prepararsi a controbattere con l'arma del talento. Io sono felicissimo, perché sono ragazzi che mi porto fin dall’inizio, la cosa che mi piace di più è il percorso che hanno fatto. Bisogna vincere per se stessi, non per alzare la coppa. Ciò che conta è che i ragazzi possano essere fieri di loro stessi.

