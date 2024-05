Amici 23, Anna Pettinelli e la dolce dedica a Mew: "Sei straordinaria!"

Gossip TV

Anna Pettinelli ha commentato con una dolce dedica uno dei video di Mew, allieva di Amici 23 che ha abbandonato il talent a pochi mesi dal suo inizio.

Una delle allieve più amate di Amici 23 e che i fan hanno continuato a seguire anche dopo la sua prematura uscita è Mew: la cantante ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini e con la sua sensibilità e profondità d'animo ha affascinato il pubblico. Mew ha poi scelto di lasciare il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ma né i suoi compagni, né i professori - a quanto pare - si sono dimenticati di lei.

Amici 23, Anna Pettinelli scrive una dolce dedica a Mew

Quando Mew si è presentata ai casting, ha colpito in positivo sia Lorella Cuccarini sia Anna Pettinelli. La cantante ha poi scelto di far parte della squadra della prima e, sebbene a malincuore, Pettinelli ne ha seguito con interesse il percorso, fino alla sua uscita. Mew, infatti, ha deciso di abbandonare Amici di Maria De Filippi insieme a Matthew e solo dopo settimane di speculazioni e rumors i due hanno svelato la verità dietro il loro addio.

Mew, infatti, non ha mai nascosto di soffrire di ansia e le pressioni del programma hanno acuito enormemente il senso di preoccupazione e l'ansia che la cantante si è portata dietro da qualche tempo. Così, Mew ha deciso di prendersi cura della sua salute mentale e ha preferito lasciare il programma, per concentrarsi su di sé. Il racconto delle sue lotte e delle sue paure è diventato centrare nel singolo Posatenebre, presentato in anteprima ad Amici 23 poco prima del Serale.

Quando Mew ha deciso di andar via dalla scuola e ha condiviso con i fan un video in cui svelava come stavano le cose, non sono mancati i commenti a sostegno della sua scelta, come quelli di Lorella Cuccarini e la stessa Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha deciso anche di recente di commentare un post della cantante e le ha ricordato quanto sia stata apprezzata da lei e non solo.

Amici 23, Mew è stata tra le allieve più amate del programma: la dedica di Anna Pettinelli

Nonostante la sua severità e il suo impuntarsi con alcuni degli allievi del programma - il numero di compiti assegnati a Mida e Sarah Toscano è piuttosto elevato - Anna Pettinelli ha dimostrato anche grande stima per Mew, che aveva scelto personalmente ai casting e sperava di avere nella sua squadra.

Anche se alla fine Mew ha scelto Lorella Cuccarini, la speaker l'ha seguita con interesse e ha avuto per lei affetto e comprensione. E, infatti, sostto una clip pubblicata sui social, in cui l'artista ha cantato una cover di Gimme Love di Sia, è apparso una sua dedica molto affettuosa.

Dalle parole che Anna Pettinelli ha rivolto a Mew è evidente che la speaker e prof della scuola la consideri davvero un talento speciale e si è detta felice di averla conosciuta, definendola straordinaria:

"Ti avevo scelto la prima volta che ti ho sentita e ti sceglierei altre 1000. Sempre straordinaria"

