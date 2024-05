Amici 23, Anna Pettinelli contro Cristiano Malgioglio, che sbotta: "Io sono il giudice e decido io"

Gossip TV

Scoppia la lite nello studio di Amici 23 tra la professoressa Anna Pettinelli e il giudice Malgioglio.

Scontro in studio tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio. Il motivo? La professoressa di Amici 23 si è scagliata contro il giudice del Serale che ha sempre riempito di complimenti Martina Giovannini e poi dato il punto agli allievi avversari.

È scontro ad Amici tra Anna Pettinelli e Malgioglio

La settima puntata del Serale di Amici 23, andata in onda ieri sabato 4 maggio 2024 su Canale 5, è stata ricca di emozioni e scontri. Anna Pettinelli, infatti, si è resa protagonista di un duro botta e risposta in studio con Cristiano Malgioglio per "colpa" di Martina Giovannini. Stanca del comportamento del giudice, che ha sempre fatto i complimenti alla cantante ma dato il suo voto agli avversari, ha sbottato: "Sono un po' stuferella di sentire dire che è brava e poi assegni i punti agli altri".

Infastidito dalle dichiarazioni della Pettinelli, Malgioglio ha prima commentato la sfida tra Martina e Mida e poi attaccato la professoressa di Amici:

Martina ha una voce possente, chiara, grintosa, un'estensione incredibile, una vera cantante. Mida, ti ho ascoltato e mi sono rispecchiato in questa canzone per il semplice fatto che volevo fare questo lavoro e mia madre non credeva in me. Questo lavoro è molto difficile, ma con i sacrifici si arriva ovunque. Ho rivisto quanto ho sofferto e il mio punto va a Mida [...] Io sono il giudice e decido io. Sono abbastanza mortificato del fatto che tu dici che io ho il fumo degli occhi. Ti ringrazio, ma non c'è bisogno di tutto questo. Ogni volta che parlo con te, mi vengono le arterie!

Purtroppo proprio l'allieva di Anna è stata eliminata alla fine della settima puntata del Serale. Martina ha perso al ballottaggio finale contro Mida ed è stata costretta a lasciare il talent show di Maria De Filippi a poche settimane dalla finalissima.

