Amici 23, anche Mew si esprime sul caso Gaia: giudizio implacabile da parte della cantante!

Sul caso di Gaia De Martino ad Amici 23 è intervenuta anche Mew, ex allieva di questa edizione. Ecco cosa ha dichiarato!

Nella scuola di Amici 23, il caso Gaia De Martino ha di nuovo spaccato la scuola e quasi tutti gli allievi del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi si sono schierati contro la proposta avanzata da Raimondo Todaro per far restare Gaia nella scuola. Ora, però, a esprimere un giudizio implacabile è anche un'ex cantante della scuola: stiamo parlando di Mew.

Amici 23, il caso Gaia fa discutere anche fuori dalla scuola...

La cantante ed ex allieva di questa edizione di Amici ha lasciato la scuola poco prima di Natale, insieme al fidanzato Matthew: la pressione psicologica esercitata dal programma e la sua salute mentale in precario equilibrio l'hanno spinta a questa decisione drastica. La sua uscita ha provocato un'ondata di dispiacere in tutti gli allievi, che si erano affezionati a Mew, e anche ai professori della scuola, che hanno riconosciuto il talento e la bravura della cantante.

Mew è poi tornata ad Amici qualche puntata fa, per presentare in anteprima il suo nuovo singolo Posatenebre e salutare i suoi compagni: "Mi mancate tutti, vi seguo da fuori, siete fortissimi" ha dichiarato ammirata e commossa la cantante.

Ma, nonostante Mew abbia tanto affetto per i suoi ex compagni di viaggio, anche lei non ha potuto non trattenersi dal commentare negativamente quanto successo nella scuola nelle ultime puntate. Tutto è iniziato con l'infortunio di Gaia: la ballerina si è ferita a un piede nella puntata di sabato 6 aprile e secondo quanto comunicato da Maria De Filippi avrebbe dovuto abbandonare la scuola, perché impossibilitata a ballare per tre settimane.

Amici 23, tutti contro Gaia: anche Mew esprime il suo dissenso!

Tuttavia, Raimondo Todaro ha proposto alla ballerina di far entrare una sostituta che ballasse al posto suo in attesa che si riprendesse e nella puntata di ieri, 11 aprile, è stata presentata Aurora Renvestal, ex allieva già nota ai fan. La proposta di Todaro ha suscitato l'indignazione degli altri allievi: i ragazzi hanno dichiarato che questa soluzione non è equa per nessuno e mette a rischio i loro sacrifici per giungere al Serale.

Sulla questione si è espressa anche Mew e il giudizio è apparso fin da subito chiaro: anche per la cantante ciò che è successo in merito al caso Gaia è scorretto e senza alcun senso. Con un commento social, all'una del mattino, Mew ha pubblicato il suo pensiero, dichiarando che:

"Incredula per la situa sotto molti punti di vista"

E pur non avendo nominato esplicitamente il talent di Maria De Filippi sembra scontato che possa riferirsi alla situazione con Gaia, come hanno sostenuto anche i fan del talent.

