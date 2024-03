Amici 23, Anbeta potrebbe essere uno dei giudici del Serale: l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Il Serale di Amici 23 si avvicina sempre di più e tra le ultime indiscrezioni sui giudici ce n'è una che riporta che ci sarà anche la nota ballerina Anbeta!

Mentre le ultime anticipazioni di Amici23 svelano finalmente chi sono gli allievi che andranno al Serale, iniziano a girare i nomi di alcuni professionisti che potrebbero essere i giudici del Serale.

Amici 23, Anbeta Toromani sarà uno dei giudici del Serale? L'ultima indiscrezione!

Sembra oramai confermato che Cristiano Malgioglio sarà uno dei giudici del Serale. Il cantante, infatti, ha ammesso durante un'ospitata a Che Tempo Che Fa che Maria De Filippi, conduttrice del talent show di Canale5, gli ha rinnovato l'invito a tornare come giudice della seconda fase del programma. Anche nel commentare Sarah Toscano, dopo le critiche di Anna Pettinelli, il performer ha dichiarato:

"Sara è particolare, molto interessante. Ci si vede presto. Abbraccio a tutti"

Intanto, Amedeo Venza ha diffuso un'interessante indiscrezione che vedrebbe la profesisonista Anbeta Toromani tra i giudici della seconda fase del programma. In una storia Instagram, l'esperto di gossip ha dichiarato:

"Ve la ricordate Anbeta? Fu tra le prime concorrenti di Amici nella categoria danza! Voci vicine al programma fanno sapere che potrebbe svolgere il ruolo di giudice nel serale di Amici che partirà a breve!"

Non sarebbe certo la prima volta che un ex allievo del programma assume un ruolo così importante: solo l'anno scorso, infatti, ad affiancare Malgioglio c'era Giuseppe Giofrè, ex ballerino del talent divenuto una star internazionale dopo l'uscita dalla trasmissione.

Scopri le ultime news su Amici