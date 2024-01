Amici 23, Alessandra Celentano stronca Sofia: "Poco credibile". Emanuel Lo straccia il compito della maestra [VIDEO]

Gossip TV

Un compito di Alessandra Celentano per Sofia nel daytime di Amici23 è l'occasione di uno scontro tra la maestra ed Emanuel Lo.

Oggi, durante il daytime di Amici 23, Alessandra Celentano ha chiesto a Sofia di esibirsi in un compito che le aveva assegnato, per dimostrare che il calo che la maestra ha visto in lei non era tale. Alla presenza anche di Emanuel Lo e Raimondo Todaro, la ballerina si è esibita sulle note di Havana, non riuscendo però a convincere Celentano.

Amici 23, Celentano stronca Sofia: "Sei poco credibile", ma Emanuel Lo interviene: "Aspetto un commento serio"

La coreografia a due, ballata da Sofia con Umberto Gaudino, non è stata giudicata positivamente da Alessandra Celentano: la maestra, infatti, aveva assegnato il compito perché considerava Sofia poco convincente e dotata sempre di 3/4 espressioni. Se quando era entrata nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, l'opinione della maestra sulla ballerina era positiva, con il passare dei mesi e l'assenza di progressi, il suo giudizio è peggiorato.

Dopo aver visto l'esibizione, Celentano ha confermato la sua opinione negativa, tanto da dare un 2 alla ballerina:

"Sofia, mi sembri poco credibile, mi dai l'impressione di quelle bambine che mettono i tacchi e le perle della mamma e giocano a fare le grandi. Quasi sempre è così, al di là delle 4 facce che fai..."

La sua disamina è stata interrotta da Emanuel Lo che difende l'allieva: "Aspetto un commento serio, vogliamo commentare la performance? Penso che questo che abbiamo visto parli da sé". Ma Celentano ha continuato sottolineando che Sofia le è parsa costruita e che avrebbe dovuto essere sensuale come lo è una ragazza della sua età, non fingere di essere una donna adulta. Quando poi Celentano dichiara che le ha dato 2, Emanuel Lo perde le staffe:

"Con questa coreografia, Sofia è stata incredibile, non è costruita, ma che dici, Alessandra? Questa coreografia gliel'hai data per metterla in difficoltà. La lettera che le hai scritto è da strappare e bruciare. Anzi lo facciamo adesso"

E, il professore strappa con decisione la lettera della maestra, per poi riconfermare la maglia all'allieva.

