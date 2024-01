Amici 23, Alessandra Celentano sospende la maglia a Dustin: "Gli ho dato 3 e mezzo!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, Alessandra Celentano ha deciso di sospendere la maglia a Dustin. Ecco cosa è successo.

L'ultima puntata di Amici 23, andata in onda ieri, domenica 28 gennaio, su Canale5, si è rivelata ricca di momenti molto intensi: gli allievi sono sempre più vicini alla seconda fase del talent di Maria De Filippi e aumentano le sfide e le difficoltà a cui sono sottoposti e non mancano delusioni, come quella provata da Lucia Ferrari, ultima in classifica nella gara di ballo, o di Dustin a cui Alessandra Celentnao ha revocato la maglia.

Amici 23, "Gli ho dato 3 e mezzo, perché sono onesta", così Alessandra Celentano sospende la maglia di Dustin

Raimondo Todaro aveva assegnato al ballerino di classico una coreografia di neo-classico, la stessa che Alessandra Celentano aveva assegnato a Nicholas Borgogni. Nonostante tutto l'impegno, Dustin è stato giudicato insufficiente dalla maestra, che ha così deciso di sospendergli la maglia. L'allievo non ha ribatutto, ma ha deciso di accettare la decisione della sua insegnante, abbandonando lo studio e tornando in casetta.

Secondo Celentano l'intenzione di Todaro con questo compito era di mettere in difficoltà Dustin e dimostrare che, come Nicholas, anche lui non era all'altezza:

"Per me non ha tutte le doti fisiche, gli do un 5"

Celentano ha chiesto anche l'opinione di Emanuel Lo, che si è trovato d'accordo con Todaro. Celentano anche ha ammesso che Dustin non era stato all'altezza e decide perciò di sospendergli la maglia:

"Non ha superato il compito, va a casa. Gli do un 3 e mezzo, perché sono onesta."

