Amici 23, Alessandra Celentano: "Sono una persona vera, senza sovrastrutture. Marisol? Ha lavorato molto..."

La maestra Alessandra Celentano si racconta in una nuova intervista svelando il suo pensiero su Marisol Castellanos, la vincitrice della categoria ballo di Amici 23.

Alessandra Celentano è uno dei volti più amati e allo stesso tempo temuti di Amici. Intervistata da Supeguidatv, la professoressa di ballo del talent show di Maria De Filippi, che ha da poco esordito con il libro “Chiamatemi maestra”, ha parlato della sua ultima esperienza nella scuola e detto la sua sulla ballerina Marisol Castellanos.

La maestra Celentano: le parole su Amici e Marisol

A pochi giorni dalla finale della 23esima edizione di Amici 23, che ha visto trionfare la ballerina Marisol Castellanos nella categoria ballo, la maestra Alessandra Celentano ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha ripercorso la sua carriera di ballerina, dagli esordi al successo con il talent show di Maria De Filippi:

Questa avventura mi ha insegnato e continua ad insegnarmi ancora tanto. Servono le regole. Credo molto nei ruoli, madre e figlio non possono essere amici così come insegnante e allievo, datore di lavoro e dipendente. Umanamente è sempre difficile dover dare dei giudizi ma professionalmente credo che la coerenza paghi. In ogni mia manifestazione traspare il fatto che sono una persona vera, senza sovrastrutture.

La maestra Celentano ha poi parlato della sua talentuosa allieva Marisol. La ballerina è salita sul podio dietro la vincitrice Sarah vincendo la categoria ballo di Amici 23 e aggiudicandosi anche il Premio della Critica. A proposito, invece, di un suo imminente ritorno nella scuola, Alessandra ha confessato:

Se tornerò il prossimo anno? Ma certo, spero di sì. Marisol ha un’espressività che a me piace molto perché istintiva e naturale e non forzata. Anche su questo aspetto ha lavorato molto facendo dei progressi sotto tutti i punti di vista. Spesso chi è bello fisicamente e talentuoso viene accusato di non essere invece espressivo.

La maestra Celentano e il talento dei suoi allievi di Amici 23

Alessandra può quindi ritenersi soddisfatta visto che entrambi i suoi allievi sono arrivati alla finale aggiudicandosi importanti premi e riconoscimenti. Se Marisol ha vinto la categoria e ricevuto il Premio della Critica, Dustin Taylor ha vinto una borsa di studio per la David Parson per far parte della sua compagnia, poi gli è stato proprosto un provino (saltando alcuni step) per il musical Tarzan. Infine gli è stato offerto un contratto di lavoro di quattro settimane presso la Dance Now di Miami. Il Premio Marlù, del valore di 7mila euro in gettori d'oro, è andato a tutti i finalisti di Amici 23.

