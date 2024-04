Amici 23, Alessandra Celentano ricorda la madre a Verissimo: "Rifarei tutto per lei" [VIDEO]

Gossip TV

Ospite a Verissimo, ieri 28 aprile, Alessandra Celentano, la severa maestra di Amici 23, ha tributato un affettuoso ricordo alla madre. Ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin.

Ospite ieri, domenica 28 aprile, a Verissimo, Alessandra Celentano ha presentato il suo primo libro Chiamatemi Maestra e si è raccontata a Silvia Toffanin, conduttrice del talk show di Canale5. La severa insegnante del talent di Amici 23, che da anni è un volto simbolo del talent di Amici di Maria De Filippi, ha mostrato il suo lato più tenero e privato, raccontando di alcuni momenti della sua vita. E ha tributato un dolce omaggio a sua madre, raccontandone la malattia.

Amici 23, Alessandra Celentano si racconta a Verissimo: il ricordo della madre scomparsa

Anche nel suo libro, Alessandra Celentano ha raccontato di essere stata sempre molto disciplinata e precisa, anche contravvenendo ai tentativi di sua madre di proteggerla, ancora bambina, dal freddo, facendole indossare una canottiera di lana sotto il body:

"Nn si poteva portare questa canottiera di lana, volevo essere perfetta. Perciò, appena arrivavo in camerino me la sfilavo e lei, a volte, quando mi guardava da un piccolo oblò, perché non si poteva assistere alla lezione, si rendeva conto di ciò che avevo fatto."

Ancora giovanissima, si è allontanata dalla famiglia per inseguire il suo sogno e, benché lontana, ha sempre cercato di non far pesare la sua assenza e i suoi problemi alla sua famiglia:

"Non volevo far pesare i miei problemi in famiglia, né con i miei genitori, né con le mie sorelle. Mi circondavo di qualche amico per aiutarmi, ma tutte le mie problematiche me le risolvo sempre da sola, di qualunque natura esse siano"

Amici 23, il commovente ricordo di Alessandra Celentano su sua madre: "Rifarei tutto per lei, occuparsi dei genitori è un dovere"

La maestra di Amici si è poi commossa nel raccontare la difficile e lunga malattia della madre, durata ben dieci anni: con occhi lucidi ammette di non esserle stata accanto fino alla fine e che, se tornasse indietro, rifarebbe tutto, anche di più: "Le sono stata accanto, rifarei tutto, anche di più". In quei dieci anni, come ha raccontato anche nel libro, Alessandra Celentano è stata accanto alla madre, lavorando contemporaneamente. Malata di Alzheimer, sua madre è diventata l'ombra di sé stessa e di lei si è occupata la maestra insieme a sua sorella:

"Non sapeva più chi fossi, ma riconosceva qualcuno di vicino. Il giorno in cui ho chiamato l'ambulanza e l'hanno portata via ho pensato che non l'avrei più rivista. Ma rifarei tutto, vivrei allo stesso modo, sento di averle dimostrato amore, sento di essermi sacrificata, non perché dovevo, ma perché volevo"

Commossa, la maestra ha ammesso che risentire le sue parole è stato molto forte e ha ribadito che rifarebbe anche di più, per lei, sebbene sia consapevole che lei e le sorelle hanno dato tutto ciò che potevano per la loro mamma:

"Mi dispiace quando sento dei figli che non si occupano dei genitori, al di là di qualsiasi rapporto, è un dovere e non possiamo sottrarci a certi doveri"

Celentano ammette di aver parlato con molta schiettezza e onestà, una delle sue maggiori qualità e proprio per queste ammette: "Tra 1000 anni vorrei essere ricordata per questa mia onestà e anche per aver fatto del bene e del rispetto per il futuro dei giovani"

