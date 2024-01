Amici 23, Alessandra Celentano di nuovo contro Nicholas Borgogni: in puntata interviene il pubblico!

Gossip TV

Dalle Anticipazioni di Amici 23 sappiamo che Alessandro Celentano sarà di nuovo contro Nicholas Borgogni e in difesa del ballerino interverrà il pubblico in studio!

Le Anticipazioni di Amici 23 della puntata di domenica 14 gennaio rivelano che negli studi di Canale5 ci sarà un'accesa discussione tra Nicholas Borgogni e Alessandra Celentano.

Amici 23, Alessandra Celentano attacca Nicholas Borgogni, interviene una signora del pubblico

Il prossimo appuntamento con il talent di Maria De Filippi avverrà domenica 14 gennaio e, in quell'occasione, avremo la possibilità di scoprire come andranno gli esiti delle sfide di Giovanni e Kumo, dopo lo sconforto provato dai ballerini nel corso del daytime dei giorni scorsi. E, tra le anticipazioni è emerso che ancora una volta tra Nicholas Borgogni e Alessandra Celentano ci sarà uno scontro.

Le diatribe tra insegnante e l'allievo di Raimondo Todaro non sono nuove ai fan del programma Mediaset: fin dal suo ingresso nella scuola, Nicholas è stato accusato di non essere adatto a ballare, a causa della sua corporatura troppo massiccia per i gusti di Alessandra Celentano. Non sono mancate frecciatine, lettere molto dure e in una delle ultime esibizioni del ballerino, un passo a due con Elena D'Amario, anche la ballerina professionista era intervenuta in favore dell'allievo.

Dalle ultime anticipazioni, sappiamo che ancora una volta tra Celentano e Nicholas voleranno stracci e a difendere il ballerino sarà il pubblico presente in studio. Si tratterebbe di una situazione nuova, dato che da anni il pubblico non prende parola nel talent, come accadeva diversi anni prima. Secondo le talpe presenti alla registrazione, una signora in particolare seduta tra il pubblico interverrà quando, dopo che Nicbolas si è esibito in un compito affidatogli dalla Maestra, quest'ultima gli rifilerà un 4, portandolo alle lacrime.

La discussione tra ballerino e maestra provocherà l'intervento di una signora del pubblico che urlerà in difesa di Nicholas e la conduttrice Maria De Filippi la inviterà a scendere dalle gradinate per poter esporre al meglio il suo pensiero contro la severa Celentano. La signora in questione dichiarerà che l'atteggiamento della Maestra è troppo "esagerato" e che la durezza con cui tratta Nicholas è eccessiva per un ragazzo così giovane.

