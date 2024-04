Amici 23, acceso scontro tra Emanuel Lo e la maestra Celentano: "Non ho bisogno dei tuoi consigli" (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia la lite al Serale di Amici 23 tra Emanuel Lo e la maestra Celentano per il guanto di sfida lanciato dal coreografo sull’improvvisazione.

Nel corso della quarta puntata del Serale di Amici 23, andata in onda ieri su Canale 5, Emanuel Lo e la maestra Alessandra Celentano si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta in studio. Il motivo? Il guanto di sfida sull'improvvisazione lanciato dal professore e coreografo tra Sofia Cagnetti e Marisol Castellanos.

Volano stracci tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano

Nella quarta puntata del Serale di Amici 23 non sono mancati gli scontri tra i professori della scuola. Emanuel Lo e Alessandra Celentano, infatti, si sono duramente scontrati a causa del guanto di sfida sull’improvvisazione lanciato in settimana dal compagno della cantante Giorgia tra Sofia e Marisol:

Saper improvvisare non significa essere un bravo o cattivo ballerino. Hai scelto improvvisazione perché è l'unico momento dove hai qualche minima chance di poter vincere qualcosa. Per tua ‘conoscenza' lo dici a tua sorella. Io di conoscenza ne ho. Come se io non conoscessi l'arte dell'improvvisazione [...] Non devo avere te che mi spieghi come si fa l'improvvisazione, non ho bisogno dei tuoi consigli, non ho voglia di sentire la spiegazioncina del maestrino.

Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata di Emanuel Lo, che ha cercato di spiegare l'importanza del guanto:

Loro sono bellissime e bravissime...Hai paura di questa minima chance? Stai mettendo le mani avanti? L'improvvisazione è fondamentale. Te lo spiego se vuoi così ti faccio capire perché ho scelto questo guanto...stai sminuendo l'improvvisazione. Se non mi fai parlare le ragazze non le faccio esibire. Sono cose ignoranti da dire...

In difesa del guanto lanciato dal prof di Amici 23 è arrivato il giudice Giuseppe Giofré. Nella discussione si è poi inserito anche Cristiano Malgioglio, che ha dichiarato: "Ci sono dei cantanti o dei ballerini a cui non piace improvvisare a me non piace, per esempio. Se io provo voglio andare sicuro sul palco". Alla fine, il punto è andato alla squadra dei CuccaLo.

