Amici 22, Wax vola in finale: "Sono fiero e felice, sento di aver già vinto"

Fervono i preparativi per la finalissima di Amici 22, che andrà in onda la prossima domenica 14 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, i quattro finalisti del talent show di Maria De Filippi hanno ricordato il loro percorso nella scuola e raccontato tutte le emozioni vissute in questi mesi.

La confessione di Wax sulla finale di Amici 22

Nel daytime speciale di ieri di Amici 22, i ragazzi ancora in gara hanno rivisto il loro percorso nella scuola e commentato il loro accesso alla finale. Dopo Angelina, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, anche Wax ha svelato tutte le emozioni provate quando ha scoperto di essere il quarto finalista del programma:

Sono stato l'ultimo e quindi l'ho sofferta un pò di più. In realta non stavo sofferendo, ero fiero e sono fiero. Adesso sono contentissimo. La verità è che non mi ricordo niente perché stava governando in quel momento la felicità, non mi sono espresso troppo...sono troppo contento. Questa maglia la porterò non solo per me, ma per tante persone. Io sento di aver vinto oggi...

Sono entrato qua dentro a settembre e ho detto "duro una settimana", sono durato invece 8 mesi. Non me l'aspettavo, ma sono contento. Le facce che vedo in questo momento sono le facce più pure che abbia mai visto in tutta la mia vita. Non siete felici? La gente spesso non si rende conto di essere felice. Io sono felice. Siamo quattro ragazzi che stanno vivendo le stesse emozioni. Vite diverse, ma stesse emozioni.

