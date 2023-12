Amici 22, Wax sui social torna a parlare del caso noce moscata: "Se non sapete cosa fare a Capodanno..."

Gossip TV

Wax, ex cantante di Amici 22, ha fatto diverse allusioni al caso noce moscata, tornandone a parlare sui social!

Nell'edizione di Amici 22, i fan del talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale5, ricorderanno sicuramente il cantante Wax. Spesso arrogante, attaccabrighe e poco propenso a seguire le regole, Wax è stato tra i protagonisti del famoso caso noce moscata, che ha sconvolto il programma Mediaset durante le scorse festività di Natale.

Amici 22, Wax torna a scherzare sul caso noce moscata

Il noce moscata-gate ha provocato un'ondata di indignazione tra gli insegnanti e la produzione del programma e ha portato all'espulsione, l'anno scorso, di due allievi: Valeria Mancini e Tommy Dali, ma anche lo stesso Wax, insieme ad altri allievi del talent, ha rischiato grosso e per settimane il web è stato in delirio nell'attesa di scoprire la verità.

Nella serata di Capodanno, infatti, i ragazzi hanno fatto uso della noce moscata, che se ingerita in quantità considerevoli provoca effetti allucinogeni. I malori che sono seguiti non sono passati inosservati e la produzione ha indagato, trovandosi di fronte all'assurda scoperta. Nonostante non sia mai stato rivelato di chi fosse l'idea, diversi indizi puntavano proprio al cantante allievo di Arisa, difeso a spada tratta dal padre.

A distanza di un anno da quegli avvenimenti, Wax è tornato sui social per scherzare proprio in merito al noce moscata-gate e ha dato un ironico consiglio a chi ancora non ha organizzato il Capodanno. Dopo essersi recato nel reparto delle spezie di un supermercato, Wax ha postato una storia, affermando:

"Se non sapete cosa fare a Capodanno, è consigliabile...Dà effetti stupefacenti. Ironia!"

Scopri le ultime news su Amici