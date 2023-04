Amici 22, Wax in lacrime alle pagelle dei giornalisti: "Non sanno niente della mia vita"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, mercoledì 26 aprile, Wax si è lasciato andare a uno sfogo dopo aver letto alcuni commenti negativi dei giornalisti. Vediamo cos'è successo.

Durante il daytime di Amici di oggi, mercoledì 26 aprile, Wax ha letto le pagelle dei giornalisti e in particolare un commento molto severo sul suo percorso all'interno della scuola e soprattutto sulla sua interpretazione personale di Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi lo spingono a un lungo sfogo, nel programma di Canale 5.

Amici 22, Wax contro i giornalisti: "Come devo rispondere a queste cose?

Le pagelle dei giornalisti, per Wax, sono sempre un momento piuttosto complesso perché fin dall'inizio in pochissimi hanno apprezzato le scelte del cantante e complice l'atteggiamento poco accomodante dell'allievo lo hanno spesso bollato come un "bulletto". Tuttavia, durante la sesta puntata del Serale di Amici 22, Wax ha mostrato un lato inedito del suo carattere, cantando in alcune performance particolarmente riuscite e apprezzate, soprattutto, quella di Ti regalerò una rosa, dove il cantante ha aggiunto delle barre sulla violenza sulle donne, prendendo ispirazione dalla sua vita privata.

Nonostante giudici e molti giornalisti abbiano apprezzato queste interpretazioni, altri invece no e Wax si è ritrovato faccia a faccia con la dura realtà, trovandosi a leggere un pezzo che lo definiva un bulletto e le sue barre cringe:

"Raggiunge vette cringe inarrivate finora con Ti regalerò una rosa di Cristicchi. Ne fa una versione contro violenza sulle donne, se il tema è sacro, le barre sono di una banalità raggelante. I giudici lo promuovono per la scelta del tema ed ecco qua, minimo sforzo massimo risultato."

Wax non ha avuto da ridire sulle altre accuse mossegli, ma sono queste parole a farlo scattare, dopo un momento di silenzio:

"Ma come faccio a non dire niente? Voi mi dite che non devo mandare a fa***** nessuno, che devo essere educato, ma i veri maleducati sono loro, con queste parole cattive, di m****. Non sapete un ca*** della mia vita, non sapete niente!"

Il cantante si allontana, con le lacrime sul viso ed è immediato l'intervento di Maria De Filippi che cerca di consolarlo, ricordandogli che si tratta di un commento di qualcuno che non ha compreso l'importanza che il brano e quelle barre hanno per lui, né che conosce la sua vita. Sebbene ancora molto nervoso, Wax si scusa e viene raggiunto da Angelina con cui continua a sfogarsi.

Scopri le ultime news su Amici