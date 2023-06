Amici 22, Wax e Maddalena Svevi ai ferri corti? Spuntano indizi social

Gossip TV

Tra Wax e Maddalena Svevi di Amici ci sono forse dei contrasti? Spuntano alcuni indizi social...Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Ieri, martedì 20 giugno, su Italia 1 è andato in onda Full Out Amici, il concerto a cui hanno partecipato tutti gli ex allievi di Amici. L'evento è avvenuto a Roma domenica 11 giugno, ma si è deciso di trasmetterlo anche in tv per dare la possibilità ai fan del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi di poter vedere i loro beniamini.

Amici 22, tensioni tra Wax e Maddalena Svevi?

Le prime indiscrezioni sull'evento parlavano di uno strano comportamento di Wax, uno dei quattro finalisti di questa edizione, nei confronti di Aaron Cenere: durante l'esibizione del cantante di Rudy Zerbi, infatti, Wax sarebbe stato l'unico a non esultare e applaudire e, inoltre, è apparso un video in cui sembra che dal labiale Wax lanci un'imprecazione contro il collega. Tuttavia, non sembrano finire qui le indiscrezioni social: a poche ore dal concerto, infatti, Wax ha smesso di seguire sui social Maddalena Svevi.

Dato questo gesto, i fan hanno iniziato a temere che ci fossero delle tensioni tra i due allievi del talent. Inoltre, pare che su Twitter sia apparso un commento, poi rimosso, nel quale, è riportato che Wax avrebbe strappato da un cartellone una foto in cui appariva insieme alla ballerina. L'ex allievo di Amici ha spesso dimostrato un comportamento arrogante e non sono mancati gli scontri anche con altri allievi, come appunto Aaron.

