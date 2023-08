Amici 22, Wax è fidanzato? Spunta una segnalazione sul cantante!

Gossip TV

Uno dei 4 finalisti di Amici22, Wax, allievo di Arisa, potrebbe aver finalmente trovato l'amore? Ecco cosa sappiamo!

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi della classe della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, su uno degli allievi più chiacchierati di Amici22 è spuntata una segnalazione. L'allievo in questione è Wax, cantante e allievo di Arisa, su cui si è diffuso un interessante rumor: avrebbe finalmente trovato l'amore.

Amici 22, Wax fidanzato? Spunta una segnalazione sul cantante!

Wax è stato uno dei quattro finalisti di quest'ultima edizione di Amici, il popolare talent di Canale5: alla puntata del 14 maggio, infatti, ha sfidato Angelina Mango, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola (vincitore dell'edizione) per il titolo e il montepremi della trasmissione. Cupo e arrogante, Wax è stato spesso al centro di polemiche e liti con i compagni e non sempre è stato benvoluto dal pubblico, giudicato eccessivamente sbruffone nei modi di fare.

Dal punto di vista sentimentale, Wax è stato fidanzato nella scuola con un'ex allieva, Claudia, che è stata eliminata a pochi mesi dall'inizio del percorso nel talent. Da allora, il cantante è sempre stato single, sebbene i fan sperassero di veder sbocciare qualcosa con Angelina Mango, altra allieva del programma, con cui Wax ha stretto un legame molto speciale, tanto da dedicare a lei e alla conduttrice Maria De Filippi i ringraziamenti del suo EP. Angelina, tuttavia, è felicemente fidanzata e tra lei e Wax non c'è mai stata altro che amicizia.

Sembra, però, che anche il cantante abbia finalmente trovato l'amore: secondo la gossippara Deianira Marzano, infatti, Wax avrebbe una nuova fiamma, una ragazza con cui è stato visto in atteggiamenti intimi in diversi locali, durante l'estate. Alla gossippara sono giunte diverse segnalazioni che riportavano che Wax era in compagnia di una ragazza dai lunghi capelli biondi, una segnalazione accompagnata da una (sfocatissima) foto:

"Questa è la nuova ragazza di Wax, sono insieme in vacanza, non hanno problemi a farsi vedere insieme nei locali, si baciano e si tengono per mano..."

Data anche la natura riservata e schiva di Wax, al momento non è dato sapere se e quando il cantante deciderà di confermare la (presunta) storia. Non ci resta che attendere per conoscere la verità.

