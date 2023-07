Amici 22, Wax e Arisa si rivedono dopo il talent! [VIDEO]

Gossip TV

Wax e Arisa si sono rivisti dopo mesi dalla finale di Amici: eccoli insieme in un video che conferma la reunion!

Dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, Wax e Arisa si sono rivisti in occasione dell'intervista di coppia a Verissimo, nello studio di Canale5, ma poi a causa dei rispettivi impegni è stato difficile per l'allievo e la sua professoressa rivedersi.

Amici22, Wax e Arisa si rivedono dopo la fine del talent [VIDEO]

Di recente, Wax è stato ospite del format YouTube di Lorella Cuccarini, Dimmi di Te, dove ha raccontato i retroscena della lite con la conduttrice del talent Maria De Filippi: i due hanno avuto un acceso scontro durante i provini del cantante:

"Come sapete io canto scalzo, mi sono tolto le scarpe anche al provino e non ho fatto bene. Mi sono presentato nel modo sbagliato. Poi ho detto 'buongionro alle signorine'. E c'era Maria, insomma, non è stata una bella uscita. E De Filippi ha detto 'guarda, sinceramente a uno che mi risponde in questa maniera non lo faccio nemmeno cantare. Io ho chiesto scusa e quando lei mi ha scusato, siamo andati avanti."

La storia di Wax nella scuola di Amici è stata particolarmente caotica: il giovane artista si è spesso scontrato sia con i professori, come Rudy Zerbi, sia con i suoi compagni. A sostenerlo, anche contro tutti, c'era sempre Arisa: la prof e cantante ha, infatti, visto in Wax un'anima sensibile, che nascondeva accuratamente sotto l'apparenza arrogante. Ed è stato grazie al sostegno della professoressa che Wax ha superato molte sfide e ha potuto accedere al Serale. Dopo la fine del talent, i due si sono lasciati intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo e lì Arisa ha rivelato che Wax e la sua famiglia le avevano regalato un bellissimo bracciale e che per qualsiasi dubbio o supporto lei sarebbe stata presente per il suo (oramai ex) allievo.

La professoressa e il cantante si sono rivisti in occasione del Tim Summer Hits, come dimostra il video del dietro le quinte in cui Arisa dà un dolce bacio sulla guancia al suo allievo prediletto.

