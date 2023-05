Amici 22, Wax e Arisa a Verissimo:"Sono contenta di come è cambiato Wax!"

Gossip TV

Arisa ha fatto una sorpresa a Wax, suo allievo di questa edizione di Amici, presentandosi in studio a Verissimo. Vediamo cosa ha detto.

Ieri a Verissimo sono stati ospiti i quattro finalisti di Amici 22: Wax, Mattia Zenzola, Isobel Kinnear e Angelina Mango. Wax ha raccontato dei cambiamenti a cui è andato incontro grazie al programma di Maria De Filippi in onda su Canale5 e la conduttrice Silvia Toffanin ha deciso di sorprenderlo facendo arrivare in studio la sua coach Arisa.

Amici 22, Arisa su Wax:"Lui è amabile e la gente se ne è accorta"

I due si sono riabbracciati contenti e Wax non riusciva a credere di poter rivedere la sua insegnante: Arisa è stata la sua coach e prof nel programma e lo ha sostenuto e incoraggiato. A Silvia Toffanin, Arisa ha raccontato di quanto sia fiera di Wax e che le persone stiano imparando ad apprezzarlo:

"Sto andando in giro e tutti mi parlando di lui, anche Fiorello, l'altro giorno mi ha detto 'sai, ci piace tanto quel ragazzo'. Lui è amabile e sono contenta che la gente se ne sia accorta. Io non ho fatto molto, penso che lui avesse solo bisogno di sentirsi a suo agio..."

Wax l'ha interrotta dicendo che è merito di tutti i professionisti che sono ad Amici se lui è migliorato:

"Sono onorato perché è merito di queste persone se sono cambiato in meglio. Li ringrazio tutti"

Dopo aver mostrato un riepilogo del suo percorso all'interno del programma, Arisa ha rivelato che il suo allievo le ha donato la maglia che ha indossato nel pomeridiano e la sua famiglia le ha regalato un bracciale per ringraziarla del sostegno a Wax. L'allievo, con il suo fare scanzonato, ha precisato che era stata un'idea del padre e ha raccontato come il loro rapporto, iniziando come quello tra allievo e professore, si è poi modificato, perché Arisa gli è stata vicina e ora lui la considera una sua amica, non solo una prof. Arisa ha sorriso e ha detto che andava bene così e gli ha dato un ultimo consiglio:

"Spero che sia sempre ponderato nelle sue scelte, che non molli la barca di Amici, perché ci sono tanti marinai pronti a traghettarlo dove vuole. Sì, è anche pieno di squali, ma insieme li possiamo allontanare."

