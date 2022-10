Amici 22: Wax contro Rudy Zerbi, la dura reazione di Arisa e Lorella Cuccarini

Gossip TV

Il cantante Wax rivolge parole offensive a Rudy Zerbi ad Amici: "Falso ba****do".

Wax nei guai ad Amici. Il giovane cantante e allievo di Arisa si è lasciato andare a delle dichiarazioni davvero poco carine nei confronti di Rudy Zerbi provocando la dura reazione dei professori di canto del talent show di Maria De Filippi.

Wax offende Rudy Zerbi ad Amici, la decisione di Arisa

Nel daytime di ieri di Amici 22, Wax è stato convocato in studio da Rudy Zerbi. Il professore di canto ha infatti preso atto di alcune affermazioni dette in un momento di rabbia dall'allievo di Arisa e ha deciso di confrontarsi con le sue colleghe e con il diretto interessato. "Mamma mia se mi girano le pa**e. Non fare il falso ba****do. Sta continuamente giudicando la nostra prof. Ha completamente il pallino" queste le parole incriminate riprese da Zerbi:

All’inizio della puntata abbiamo fatto un discorso sulla disciplina, sull’essere sempre attenti e rispettosi. Discorso che mi sembra trovasse d’accordo me e Lorella. Non d’accordo Arisa, sulla nostra rigidità, però vorrei sapere Arisa cosa pensa di questa cosa che è successa durante la puntata che vorrei vedeste e ascoltaste bene tutti. [...] Falso ba****do nel momento in cui stavo dicendo ad Andre che lo stavo apprezzando nell’essere andato avanti nonostante le difficoltà.

Subito dopo aver visto il filmato in questione, Wax ha cercato di difendersi chiarendo la sua posizione:

Stavo pensando a voce alta. Stavo parlando tra me e me. Spesso parlo tra me e me. La cosa che faccio prima di tutto è scusarmi, non lo penso veramente. L’ho detto la perché ero in adrenalina e mi aveva appena giudicato sul discorso della scrittura. Non conosco tanto la calma e mi scuso perché non lo penso. [...] Io sono autentico. Chissà quante persone pensano una cosa e non la dicono. Sono andato lì l’ho pensato è l’ho detto. Ho mancato di rispetto e mi scuso. Sull’incassare le critiche è un lavoro che sto facendo perché non mi sono mai mostrato senza rispetto. Anzi per i lavori che mi dà io lo ringrazio. È successa questa cosa qua? Mi scuso.

Ma se Rudy ha continuato ribadendo la gravità della sua riflessione, Arisa non si è detta proprio d'accordo con il suo collega, ma ha comunque deciso di punire Wax: il cantante dovrà fare le pulizie in casetta per una giornata intera e per tutti i suoi compagni. A dire la sua sul comportamento del ragazzo anche Lorella Cuccarini:

Si può non essere d’accordo con Rudy ma falso non credo, dice anche troppo quello che pensa. Le vostre opinioni contano e le stiamo ad ascoltare. Ma non potete pensare che ci divertiamo a criticarvi. Si cerca di fare una critica costruttiva. Bisogna recepire in modo educato e lavorare per migliorarsi. È mancata proprio l’educazione. È un peccato proprio che tu l’abbia pensato.

