Amici 22, una nuova coppia sta nascendo nella scuola? Ecco cosa hanno notato i fan del programma

Nella scuola di Amici potrebbe essere in arrivo una nuova coppia e i fan ne sarebbero contentissimi, anche perché sono stati i primi a notare alcuni dettagli. Vediamo insieme cosa hanno scoperto.

I fan del programma di Amici di Maria De Filippi sono in visibilio per aver notato un presunto nuovo avvicinamento tra due allievi del talent di Canale 5. La nascita di una nuova coppia nel programma Mediaset farebbe davvero felici gli appassionati del talent, considerato anche che delle coppie che si erano formate nei primi mesi a resistere è solo quella formata da Piccolo G. e Federica Andreani.

Amici 22, i fan notano un avvicinamento tra due allievi: di chi si tratta?

Gli appassionati di Amici hanno individuato diversi fotogrammi, nei quali si vedono i due allievi molto vicini tra loro, addirittura sono sdraiati sul divano e stretti in un abbraccio! Di chi parliamo? Di Isobel Kinnear e Cricca! L'immagine diffusa dai fan sul web ha dato vita a una vera e propria ondata di entusiasmo e tutti non vedono l'ora che la loro relazione si concretizzi e ufficializzi.

Cricca, infatti, è uno dei cantanti e allievi più amati del programma, molto benvoluto sia dai professori che dai compagni e di recente, come ha raccontato lui stesso, è tornato single. Infatti, durante la settimana che ha trascorso fuori dalla scuola, dopo l'eliminazione, Cricca e la sua storica fidanzata Viola si sono detti addio. Isobel Kinnear, invece, è stata la seconda allieva ad accedere al Serale, ottenendo la maglia d'oro dopo Ramon ed è anche lei una delle ballerine più talentuose e apprezzate, anche per la personalità solare e il sorriso contagioso. Nonostate sia stata sempre vista in compagnia di Gianmarco Petrelli, la ballerina ha confessato che il suo unico amore è la danza e che per il compagno ha solo grande affetto e amicizia.

Perciò, essendo entrambi single, Cricca e Isobel sarebbero davvero perfetti, per i fan, l'uno per l'altra e a giudicare anche dalle interazioni che i due hanno avuto fin dall'entrata in casetta della ballerina, per non parlare degli abbracci, degli sguardi e della complicità potrebbero essere la prossima coppia del programma.

