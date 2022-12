Amici 22, Tommy Dali contro Niveo: "Non sei nella posizione per prendere per il c*** me"

Gossip TV

Tommy Dali è tra gli allievi di Amici ad aver subito il provvedimento di Rudy Zerbi. Quando è tornato in casetta, Niveo ha avuto un atteggiamento insolito nei suoi confronti e ha scatenato la rabbia di Tommy Dali. Ecco cosa è successo.

Una puntata di scontri molto accesi è andata in onda nel daytime di oggi 2 dicembre ad Amici. Dopo essere ritornato in casetta dalla sala relax, dove ha trascorso una notte insonne con Aaron e Piccolo G., in attesa che Rudy Zerbi comunicasse la sua decisione definitiva, il cantante Tommy Dali ha affrontato Niveo, in seguito ad alcuni atteggiamenti che aveva avuto nei suoi confronti e che lo avevano davvero fatto infuriare.

Tommy Dali affronta Niveo e lo accusa: "Non sei nella posizione per prendere in giro nessuno di noi"

A quanto pare, Niveo non aveva mostrato il minimo dispiacere per le vicende che coinvolgevano i suoi compagni: a detta di Tommy Dali aveva addirittura riso quando li aveva visti ritornare dalla sala relax e invece di chiedere loro come stessero, si era vantato del nuovo pezzo che doveva preparare. Un atteggiamento superficiale e privo di tatto che Tommy Dali non può fare a meno di rinfacciargli.

Niveo ha provato a giustificarsi dicendo che, quando lo aveva visto tornare, anche con Aaron aveva scherzato dicendo che aveva un aspetto orribile, ma l'altro cantante non si era offeso. Aaron interviene dicendo che Niveo manca di empatia, ma è fatto così. Il cantante ha provato a scusarsi e gli ha detto che gli dispiaceva, ma le sue parole hanno acceso di più la situazione. Infatti, Tommy Dali gli ha rinfacciato di essere stato indelicato e, soprattutto, "perché non sei nella posizione di poter parlare. Hai fatto una figura di m**** ieri e non sei nella posizione per parlare".

Tommy Dali era davvero infuriato, perché per lui Niveo avrebbe dovuto avere lo stesso provvedimento che lui e gli altri due compagni sono costretti a subire. Niveo gli ha rinfacciato che lui però non sa cosa fa o meno in casa e non conosce la condizione della sua stanza, ad esempio. Infine, Tommy Dali chiude la discussione con parole durissime:

"Non sei nella posizione di parlare. Dovevi stare lì con noi, io ho avuto le p**** di alzarmi e andare là, tu no. Tieniti per le te le tue risatine del c****, hai capito, bro?!"

