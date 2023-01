Amici 22: "Spero che Samu arrivi il più lontano possibile", parla un'ex ballerina del talent show

Gossip TV

La confessione dell'ex allieva Ludovica Grimaldi sui ballerini di Amici 22.

Manca davvero poco alla nuova puntata di Amici 22. Nell'attesa, l'ex allieva Ludovica Grimaldi ha rilasciato una bella intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio del suo intenso percorso nella scuola e rivelato il suo pensiero sui ballerini ancora in gioco.

Ludovica Grimaldi elogia Samu Segreto

Il livello dei ballerini della ventiduesima edizione di Amici è davvero alto! Parola di Ludovica Grimaldi che, intervistata da Superguidatv, ha elogiato i suoi ormai ex compagni di scuola e rivelato di fare il tifo in particolar modo per Samu Segreto:

Credo fermamente che il livello dei ballerini di questa edizione sia veramente alto, ognuno di loro ha la sua particolarità, punti forti e meno forti. Alla luce di questo credo che la vittoria potrebbero meritarla proprio tutti e infatti sarei contentissima per chiunque di loro, ma spero soprattutto che Samu arrivi il più lontano possibile...

A proposito del rapporto nato nella scuola di Amici con gli altri allievi, Ludovica ha dichiarato:

Potrà sembrare strano ma ho un bel rapporto veramente con tutti, quindi spero e penso che sia così anche in futuro. Di sicuro con alcuni sono più a contatto, ma devo dire che anche quando sono uscita dal programma ognuno di loro mi ha dimostrato tanto affetto. [...] È stata l’esperienza più formativa della mia vita sotto tantissimi aspetti, sia per quanto riguarda la danza che umanamente parlando.

