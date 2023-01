Amici 22, le anticipazioni della puntata di domenica 29 gennaio: due allievi eliminati

Gossip TV

Oggi, mercoledì 25 gennaio 2023 si è registrata la diciottesima puntata di Amici in onda domenica 29 gennaio. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalle pagine Twitter Amici News e dai colleghi del portale di SuperGuidaTv.

Amici 22: le anticipazioni di domenica 29 gennaio 2023



Ospiti della puntata: Rocco Hunt, Anna Pettinelli, Alex Britti, Alex Wise con Sophie and The Giants per presentare il brano: "Dire, fare, curare"

Giudice Ballo: Sergio Bernal

Niente sfida per Samu per indisponibilità dello sfidante.

A dover abbandonare la scuola sono stati altri due ballerini: Samuel e Vanessa.

Sfida canto per Federica: il volere di Zerbi

Zerbi ha mandato in sfida Federica e quest’ultima ha vinto con il suo inedito e con Rimmel.

Gara canto: la classifica e i dettagli

Piccolo G (primo). Zerbi, per ora, non gli da la maglia per il Serale.

Angelina che canta No roots

Aaron ha cantato Human di rag’n bone man

Niveo ha cantato Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli. Maria De Filippi a fine esibizione ha chiesto al giudice Rocco Hunt cosa pensava e quest’ultimo ha detto che Niveo ha portato una canzone importante ed era era molto difficile, ma che gli è arrivata molto. Insomma un ottimo giudizio per il giovane allievo di Amici 22.

Federica ha cantato Never enough di The Greatest Showman

Cricca. Anna Pettinelli gli ha detto che non emoziona.

Jore ha cantato Bellissima di Annalisa

WAX (ultimo) ha cantato Diavolo in me. Al contrario dei giudici pare che il pubblico abbia particolarmente apprezzato l’esibizione. Anna Pettinelli ha detto che non ha fatto altro che girare per lo studio e basta. Arisa l’ha difeso dicendo che invece ha scritto sulla canzone, l’ha interpretata, l’ha resa sua e Wax ha sottolineato di aver dato il massimo.

NDG assente perché influenzato

Gara ballo: la classifica e i dettagli

Paky ha ricevuto numerosi complimenti e il giudice gli ha detto di voler ballare con lui. Ha ballato su una canzone di Eminem e Isobel sembrava molto fiera di lui.

Samu ha ballato con Giulia sulle note di Abissale di Tananai. Poco prima di scoprire la posizione in classifica e sapere se si sarebbe potuto giocare la possibilità di agguantare la maglia del Serale, Samu ha detto: “Io devo ancora avere quella del pomeridiano figuriamoci quella del Serale“.

Gianmarco

Mattia ha ballato con Umberto

Maddalena

Megan ha ballato Titi me preguntò

Vanessa ha ballato Elastic heart di Sia

Samuel ha ballato Marmellata #25 di Cesare Cremonini

Eleonora ha ballato con Umberto

Per Isobel e Ramon che hanno già la maglia del Serale di Amici 22 non c’è stata alcuna possibilità di esibirsi in puntata.

Il compito di Gianmarco e la lite tra i professori

Gianmarco deve fare anche il compito assegnato da Todaro e parte così la consueta litigata tra Alessandra Celentano ed il collega. Si è acceso un confronto – scontro anche tra Gianmarco e Raimondo per quanto riguarda il compito dato da Raimondo. Il ballerino ha detto al prof che non stava dando compiti per educare, ma solo per colpire la Celentano.

Samuel sostituito, Vanessa eliminata: ecco cosa è accaduto

Todaro ha deciso di sostituire Samuel con un ragazzo che balla hip hop. “Samuelino” ha lasciato pertanto il posto ad Alessio, ma ha avuto la bellissima opportunità – grazie alla maestra Celentano – di poter andare a danzare all’Accademia a Monaco di Baviera. La Celentano si è messa al lavoro per trovargli una borsa di studio vedendo i suoi miglioramenti. Il ballerino ha ancora molta strada da fare, ma il talento secondo la maestra c’è e si merita di poter approfondire gli studi e realizzare il suo sogno.

Vanessa eliminata da Emanuel Lo.

Gara per il videoclip musicale

La scorsa settimana ha vinto Cricca. Questa settimana si sono sfidati: Angelina, Wax e Piccolo G e a vincere è stato Wax. Avremo pertanto il video di Ballerine e guantoni.

I ragazzi hanno stilato, per decidere chi si sarebbe presentato davanti al super-produttore, una classifica dei cantanti ed è uscita al primo posto Angelina. Secondo posto per Wax, terzo per Piccolo G. Le altre posizioni in classifica? Al quarto posto Aaron, quinto per Federica, sesto posto per Cricca, settimo per Jore, ottavo per Niveo e ultimo per NDG.

Gara per video su World of dance tra i ballerini

A sfidarsi vi sono: Paky, Samu e Isobel. Vince Samu. Maria De Filippi, scherzando, gli ha detto che poteva stare tranquillo. Anche se fosse uscito settimana prossima, a causa della sfida, avrebbe comunque potuto realizzare il video vinto.

Così come è accaduto per il canto anche per il ballo, per decidere chi si sarebbe sfilato, è stata stilata una classifica dei danzatori dai vari allievi.Primo posto per Isobel, secondo per Samu, terzo per Ramon, quarto per Paky, quinto per Mattia, Seso per Maddalena, settimo per Gianmarco, ottavo per Megan, nono per Vanessa e decimo ed ultimo posto per Eleonora.

Prove sponsor

Prova Tim: vince Mattia che balla Rosalia

Prova Oreo: vince Gianmarco

