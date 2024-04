Amici 22, Samuel Segreto nel cast di Sandokan, la nuova serie con Can Yaman!

Gossip TV

L'ex allievo di Amici22, Samuel Segreto, sarà nel cast della serie tv Sandokan, con protagonista Can Yaman!

Samuel Segreto, ex allievo di Amici 22, è pronto a iniziare una nuova avventura: dopo il percorso nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, il ballerino si è cimentato con ottimi risultati anche al cinema, prendendo parte nel ruolo di protagonista alla pellicola esordio alla regia di Giuseppe Fiorello Stranizza d'amuri. E, ora, è arrivata la conferma ufficiale che Samuel Segreto farà parte del cast di Sandokan, nuova fiction che avrà come protagonista Can Yaman.

Sandokan è una delle serie tv più attese del prossimo periodo e segnerà anche l'esordio di Can Yaman in una fiction Rai. Nel cast della Serie Tv ci saranno diversi volti del mondo della tv e dello spettacolo: da Ed Westwick ad Alessandro Preziosi, comprenendo anche Samuel Segreto, ex allievo della ventiduesima edizione di Amici.

Secondo quanto riporta il comunicato di Lux Vide, che collabora con Rai Fiction alla produzione del reboot di Sandokan, le riprese della fiction inizieranno il prossimo 22 aprile a Roma. Il nuovo adattamento della saga scritta da Emilio Salgari vedrà Can Yaman nel ruolo che era stato di Kabir Bedi e che aveva reso celebre l'attore in passato. Sandokan andrà in onda su Rai 1 prossimamente e sarà distribuita in Italia e all'estero.

Nel cast della serie diversi nomi di star internazionali: da Alanah Bloor, che sarà la Perla di Labuan Marianna, Ed Westwick, Alessandro Preziosi, che sarà l'iconico amico del protagonista, Yanez. E ancora John Hannah, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi e Mark Grosy.

Il percorso di Samuel Segreto lo ha portato dall'essere uno dei ballerini più amati di Amici 22 al mondo del cinema: con il suo ruolo di protagonista in Stranizza d'amuri è stato anche candidato ai Nastri d'argento.

Nella pellicola esordio alla regia per Giuseppe Fiorello, interpretava un giovane ragazzo innamorato di un coetaneo nella Sicilia degli anni '80. Ispirato a una storia realmente accaduta, la pellicola ha riscosso un certo successo e anche la performance di Samuel Segreto è stata particolarmente apprezzata.

ora, sembra che la sua strada nel mondo del cinema si stia delineando sempre con maggior chiarezza e, dopo aver recitato anche in L'ora, Samuel Segreto metterà alla prova la sua bravura e il suo talento partecipando a una produzione internazionale di grande valore.

