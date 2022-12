Amici 22, Samuel in lacrime a causa dell'ultimo posto in classifica. Lascerà il programma?

Gossip TV

Nel daytime di oggi lunedì 5 dicembre, Samuel ha avuto un lungo sfogo perché è arrivato ultimo in classifica. Sconfortato, il ballerino è arrivato a confessare di voler lasciare il programma. Ecco cosa ha detto.

Il daytime di oggi lunedì 5 dicembre ha mostrato lo sfogo e il pianto di Samuel Antinelli: il ballerino è ultimo in classifica, come mostrato nella puntata di ieri 4 dicembre e questa sconfitta lo ha portato a riconsiderare il suo ruolo all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Samuel e lo sfogo in puntata, pronto a lasciare la scuola?

Le immagini hanno mostrato Samuel Antinelli in camera, disteso sul letto, preda di una profonda crisi. Il ballerino continuava a ripetere a sé stesso:"Fidati, devi smettere di ballare, perché tanto non ce la farai, non meriti di stare qua". In queste condizioni lo trova Megan, giunta per consolare l'amico, ma la prima a cui Samuel confida di voler lasciare la scuola. La ballerina è sconvolta, sa benissimo che Samuel merita questo posto nel programma e che questo è solo un momento no.

Ma, il ballerino insiste dicendo che non merita di essere ad Amici e che fuori ci sono persone più meritevoli di lui:

"Non ce la faccio. Sono un ballerino di hip hop, ma lo vedi che non vado? Non ho miglioramenti, qua non c'è tempo. Potevo studiare di più fuori ed essere più preparato qui dentro. Questa è l'università e io sono alle superiori. Me ne vado".

Megan, a cui si uniscono anche Mattia e Maddalena, provano a far ragionare il loro compagno, ma inutilmente: Samuel è deciso a lasciare la scuola, ma non ha il coraggio di andarsene e vuole che siano i professori a mandarlo via. Chiede allora un incontro con Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per spiegare le ragioni per cui - secondo lui - non merita di far parte della scuola di Amici.

Secondo Samuel non ha la maturità per stare nel programma, gli mancano troppi requisiti e la posizione come ultimo in classifica lo dimostra. Al contrario, gli fanno notare i professori, nessuno di loro ha pensato di metterlo in sfida e bisogna tener conto delle classifiche fino a un certo punto, non farsi condizionare eccessivamente da esse.

Samuel sembra rassicurato da queste parole e decide di ritrattare la sua richiesta: non lascerà la scuola per il momento. Probabilmente, si è trattato di un momento di panico, dovuto all'accumulo di tensioni dell'ultima settimana. Infatti, Samuel era tra i ragazzi che rischiava di subire il provvedimento di Rudy Zerbi.

