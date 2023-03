Amici 22, Samu spiazza prima del Serale: "Lui non è tra i ballerini che può arrivare in finale"

Gossip TV

La confessione inaspettata di Samu Segreto su Gianmarco Petrelli ad Amici.

Momento difficile per Gianmarco Petrelli nella scuola di Amici. Dopo essere stato duramente criticato dal professore Emanuel Lo, è finito nel mirino di Samu Segreto. Secondo il ballerino di hip hop, l'allievo della maestra Alessandra Celentano non meriterebbe di arrivare in finale.

Le critiche di Samu ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, i ragazzi della scuola hanno scoperto i giudizi dei loro professori. Emanuel Lo, in particolar modo, ha duramente criticato Gianmarco Petrelli definendolo uno dei ballerini più deboli della classe. Un pensiero condiviso anche dal ballerino Samu Segreto che, senza mezzi termini, ha dichiarato:

Se sono d’accordo con Emanuel Lo? Diciamo che a livello di hip hop sì. Di questo stile siamo io, lui e Ale e ho la mia personale classifica. Sono d’accordo su quello. Penso che se si deve fare una scaletta a livello tecnico e interpretativo io metto Alessio prima di tutti, poi io e alla fine Gianmarco. Però la mia arma è che penso di essere più versatile di loro. Secondo il mio ideale, vista la classe che c’è, lui non è tra i ballerini che può arrivare in finale non è tra i più forti. Poi può succedere anche che ci arriva. Io penso che lui non sia il più forte della classe. Non penso che debba arrivare alla fine, ma comunque credo che lui sia bravo nonostante tutto.

Ricordiamo che il Serale di Amici inizierà sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5. Per quanto riguarda le squadre saranno così composte: Wax, Federica, Alessio e Mattia saranno capitanati da Raimondo Todaro e Arisa; Maddalena, Samu, Megan, NDG, Cricca e Angelina saranno capitanati da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini; Rudy Zerbi e Alessandra Celentano saranno al timone del team formato da Isobel, Ramon, Gianmarco, Piccolo G e Aaron.

