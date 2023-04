Amici 22, Samu Segreto: "Dentro la casetta non potevo sapere, ora mi sto rendendo conto che..."

Gossip TV

La confessione del ballerino Samu Segreto dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 22.

Il suo percorso nella scuola di Amici è ufficialmente finito, ma Samu Segreto può comunque contare su una carriera già avviata sia in tv che al cinema. Il bravissimo ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo, infatti, è attualmente uno dei protagonisti di Stranizza d’amuri, il primo film di Giuseppe Fiorello.

Samu Segreto: da Amici al progetto cinematografico con Beppe Fiorello

A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Serale di Amici 22, che è stata duramente contestata da tutti, Samu Segreto è tornato sui social per parlare della sua nuova esperienza cinematografica. Il ballerino, infatti, in questi giorni è nelle sale con il film Stranizza d'amuri, pellicola diretta da Giuseppe Fiorello:

Ciao a tutti, da dentro la casetta non potevo sapere, ora mi sto rendendo conto che tutta la passione che ho messo per fare questo film sta arrivando dritto al cuore della gente. Sono felice di questo lavoro, fiero di aver condiviso tutto questo con un ragazzo speciale come Gabriele Pizzurro e orgoglioso di aver partecipato ad un racconto che sta irradiando amore e delicatezza. Non dimenticherò mai l’aria magica che si è creata durante le riprese, soprattutto grazie alle meravigliose persone che hanno fatto parte di questa favola (vi amo). Non posso che ringraziarti Giuseppe Fiordello per tutto questo… Ci vediamo nelle sale per un saluto dal vivo, tra qualche giorno vi dirò le date e le città dove verrò a salutarvi.

Ricordiamo che la quarta puntata del Serale di Amici andrà in onda il prossimo sabato 8 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. I ragazzi ancora in gara sono: Wax, Federica Andreani, Mattia Zenzola, Alessio Cavaliere, Maddalena Svevi, Cricca, Angelina Mango, Aaron, Isobel e Ramon Agnelli.

