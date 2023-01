Amici 22, Rudy Zerbi contro gli allievi per il Capodanno gate

Gossip TV

Nella puntata di Amici di oggi 15 gennaio, Rudy Zerbi si è scagliato contro gli allievi coinvolti nel Capodanno gate, accusandoli di essere immaturi e ipocriti. Ecco cosa ha detto.

La puntata di Amici di oggi 15 gennaio era una delle più attese dai fan perché erano attese le conseguenze del Capodanno gate che aveva visto ben 6 allievi sotto provvedimento e a rischio eliminazione. Tra di loro a uscire c'è stato Tommy Dali e Rudy Zerbi, suo coach, non ha potuto non commentare negativamente tutta la vicenda.

Amici 22, Rudy Zerbi contro gli allievi: "Siete degli ipocriti"

Questa puntata è stata una delle più sentite per i fan di Amici. Dopo aver presentato gli sfidanti dei sei allievi, Maria De Filippi ha annunciato che al di là delle decisioni della produzioni, ad avere centralità nella situazione sono i professori, perciò, ognuno di loro poteva scegliere per ciascuno dei propri allievi la punizione più giusta, compresa l'eliminazione diretta, senza alcuna sfida.

A propendere per questo tipo di provvedimento è stato Rudy Zerbi per Tommy Dali. Il coach, infatti, ha preso subito parola per affermare il suo pensiero:

"Vorrei parlare di Tommy. Questo video lo abbiamo visto anche noi ed è l'apice, gravissimo, di una condotta che dall'inizio del programma va avanti in questo modo. In ogni provvedimento preso, tu eri coinvolto. Hai dimostrato dall'inizio poca maturità, irresponsabilità. Il filmato è solo l'apice di una condotta che mi ha sempre sconcertato. Perciò, annullo la sfida e vorrei che uscisse subito dal programma."

Tommy Dali ha provato a giustificarsi, dicendo che ha ancora molta strada da fare e da migliorare, sa che deve rigare dritto e ci ha provato ad Amici e sa di essere una delusione per Rudy Zerbi. Ma non ha intenzione di chiudere il suo percorso nella musica e vuole proseguire. Alle sue parole segue un lungo applauso e tutti gli allievi coinvolti nella faccenda gli si fanno incontro per salutarlo e abbracciarlo. Sembrerebbe un momento molto commovente, ma che scatena il fastidio di Rudy, il quale commenta:

"Visto che siete coinvolti, dovreste essere responsabili e invece di fare i tipi che si abbracciano, avreste dovuto essere responsabili, evitando quello che ora state subendo. Starei un po' più tranquillo, ragazzi, siete degli ipocriti. Volersi bene significa impedirsi di fare delle c*****"

