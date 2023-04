Amici 22, Ramon Agnelli confessa: "È anche un pò il mio scopo quello di..."

Gossip TV

Svelato il parere delle testate giornalistiche sul ballerino Ramon Agnelli.

Ieri, sabato 15 aprile 2023, su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Intanto, negli ultimi giorni, il ballerino di danza classica Ramon Agnelli ha scoperto il giudizio della critica.

Ramon Agnelli elogiato ad Amici dalla critica giornalistica

Così come accaduto la scorsa settimana, la produzione di Amici ha deciso di far leggere agli allievi della scuola i commenti della critica giornalistica. Se i due cantanti Cricca, Wax e Federica Andreani sono stati criticati per le loro ultime esibizioni, il ballerino Ramon Agnelli ha ricevuto dei bellissimi complimenti:

"Voto: traduttore. In "Tosca Fantasy", lo ammetto, è riuscito a farmi piacere la danza classica. E, lo confesso, io di solito non la capisco. Non è nazional popolare, ma Ramon nel suo stile sa stare eccome" ha scritto Cristiana Mariani de Il Quotidiano Nazionale sorprendendo il ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano.

Leggi anche Isobel Kinnear ha già partecipato a un programma da bambina: ecco quale!

Dopo aver leggo la pagella dei giornalisti, Ramon ha confessato di essere felice e soddisfatto di aver raggiunto il suo scopo nella scuola di Amici: "Wow, grazie, bellissimo commento. È anche un pò il mio scopo quello di far piacere la danza classica a tutte quelle persone che la mettono in secondo piano".

Scopri le ultime news su Amici.