Amici 22, Isobel Kinnear ha già partecipato a un programma da bambina: ecco quale!

Nella classe di Amici di Maria De Filippi di quest'anno, ci sono diversi alunni che hanno già partecipato a programmi televisivi quando erano piccoli, come nel caso di Isobel Kinnear. Vediamo insieme quale!

La classe di Amici di quest'anno è ricca di giovani talenti, alcuni dei quali hanno già preso parte a diversi programmi televisivi quando erano solo dei bambini.

Amici 22, Isobel Kinnear ha preso parte a un programma tv quando era piccola!

Le prime indiscrezioni sui ballerini hanno visto Megan Ria essere parte del cast di Chi ha inastrato Per Pan?, mentre Maddalena Svevi e Samuel Segreto hanno ballato nel cast di Pequenos Gigantes, condotto nel 2016 da Belen Rodriguez. Ma, ora, arriva la notizia che anche Isobel Kinnear ha preso parte a un programma tv quando era una bambina.

Isobel è arrivata nella scuola a metà dicembre, ma ha subito conquistato il pubblico con la sua allegria e il suo carattere espansivo: la ballerina australiana è una delle allieve più talentuose della scuola e il suo arrivo tardivo nel talent è dipeso solo dalla sua scarsa conoscenza dell'italiano. Infatti, Isobel si è presentata e ha vinto ai provini già a inizio anno, ma la produzione è stata categorica: prima di poter entrare ufficialmente nella scuola, la ballerina doveva imparare la lingua, dato che Isobel è originaria dell'Australia e aveva enormi difficoltà con la nostra lingua. Nella scuola, abbiamo anche assistito a qualche lezione di italiano per la ballerina da parte dei compagni e nel caso in cui a volte non riesca a comprendere tutto, Isobel può contare sempre sull'aiuto di Ramon o degli altri allievi, pronti a darle una mano.

La ballerina è stata una delle partecipanti, quando era piccola, a un programma australiano: WinNews, dove si è esibita come ballerina. La passione per la danza la accompagna da quando era molto piccola e dopo aver scoperto dell'esistenza di Amici di Maria De Filippi ha deciso di prendervi parte, dato che in Australia non esistono programmi che offrono opportunità simili ai giovani artisti.

