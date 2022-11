Amici 22, Raimondo Todaro: scontro di fuoco con Alessandra Celentano ed Emanuel-Lo

Gossip TV

Ad Amici 22 è andato in scena uno scontro a fuoco tra Raimondo Todaro e l'intero corpo insegnanti che si è schierato contro di lui per il compito assegnato a Gianmarco. Ecco cosa è successo.

Ennesimo scontro a fuoco tra gli insegnanti della scuola di Amici: questa volta, però, contro Raimondo Todaro non si è scagliata solo Alessandra Celentano, ma l'intero corpo insegnanti.

Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro: "Se vuoi assegnare una coreografia, non copiarla dalle mie"

Tutto è stato generato dal compito assegnato dal maestro di ballo all'allievo Gianmarco: una coreografia non creata da Todaro, ma da Alessandra Celentano, la quale non riteneva ancora pronto Gianmarco per eseguirla. Irritata dalla mancanza di rispetto del collega, Celentano si è rivolta alla produzione, chiedendo che il compito venisse annullato. Questo sembrava solo l'ennesimo scontro tra i due colleghi, come già ne sono avvenuti in passato. Ma, un ulteriore sviluppo ha modificato le carte in tavola: la produzione ha rimandato la decisione di annullare o meno il compito all'intero corpo insegnanti.

Alessandra Celentano è apparsa enormemente infastidita dall'atteggiamento arrogante del collega, tanto che gli ha intimato:

"Io penso che tu possa e debba dare tutti i compiti che vuoi a Gianmarco e ad altri allievi, anche difficili. Ma devono essere frutto del tuo sacco, non devi copiare le mie coreografie, soprattutto, se hai visto che lui non era pronto e lo sai benissimo. Dare un compito costruttivo significa dare qualcosa dove il ragazzo impara, cresce e migliora"

Todaro ha provato a giustificarsi dicendo che in realtà si guardava al compito e alla sua difficoltà perché non si vuole parlare di Gianmarco e della sua permanenza nella scuola. Lorella Cuccarini è intervenuta, dando la parola a Emanuel-Lo per la votazione, il quale ha dato ragione alla collega Celentano:

"Questa è la terza volta che crei una dinamica strana. La dinamica è che se chiunque di voi prende una mia coreografia e la assegna a un mio ragazzo, io ci rimarrei malissimo, anche di più. Non è qualcosa che debba essere accettato. Per me è un no secco. Questa è una coreografia su cui ancora deve lavorare."

A dare ragione a Emanuel-Lo, con cui Raimondo Todaro si stava scontrando duramente, anche Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, tutti concordi nell'ammettere l'irregolarità del maestro di ballo di assegnare a Gianmarco una coreografia per cui non era pronto e per di più presa dalla collega.

Scopri le ultime news su Amici