Amici 22, Raimondo Todaro sbotta contro Alessandra Celentano: "Non capisce una ceppa di latino-americano!"

Durante l'ultimo daytime, Raimondo Todaro ha avuto da ridire su alcune affermazioni di Alessandra Celentano in merito al guanto di sfida lanciato a Mattia Zenzola. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nel corso del daytime di Amici andato in onda ieri, martedì 18 aprile, Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Mattia Zenzola, mettendolo fortemente in crisi. Nella lettera che accompagnava la sfida, la maestra ha voluto sottolineare la scarsa versatitlità del ballerino di Raimondo Todaro, affermando che in molte esibizioni di latino, la specialità di Mattia, in realtà a emergere era la sua compagna di ballo, Benedetta Vari. Le sue parole sono state commentate negativamente dal maestro Todaro...

Amici 22, Raimondo Todaro si scaglia contro Celentano

Il guanto di sfida vedrà scontrarsi Mattia Zenzola e Isobel Kinnear su una difficile coreografia di modern contaminato, una performance che ha scatenato la confusione e la preoccupazione di Mattia. L'allievo si è confrontato sia con i suoi compagni, sia con il suo maestro Todaro. Entrambi hanno commentato che alcune delle affermazioni della maestra Celentano non avevano alcun senso: spesso, infatti, nel ballo latino americano la performance ha l'obiettivo di mettere in risalto la ballerina, più che il ballerino.

Mattia ha deciso di confrontarsi con Raimondo, non perché non voglia accettare il guanto di sfida, tutt'altro:

"Io lo faccio, la preparo e cerco di portarla sul palco. poi sarà il ballo a parlare. Però è strana questa lettera no? Anche il fatto della coppia, quando non si sanno le cose, è brutto che vengano scritte così. Perché il ballo di coppia è questo, mi dispiace che non venga vista così la situazione. Magari non si sa cosa c'è dietro un lavoro di coppia nella danza latino-americana, dove ci sono dei pezzi dove viene valorizzata la ballerina, anzi, a volte fa tutto lei."

Raimondo Todaro ha concordato con lui e, anzi, ha rincarato la dose affermando che mettere in risalto Benedetta Vari è uno dei complimenti più belli che un latinista possa avere, perché i latino-americani necessitano di un ottimo lavoro di squadra per poter davvero funzionare. E poi sottolinea l'ignoranza della maestra Celentano:

"Però questo denota l'ignoranza in materia, mi faccio una risata perché so che magari non lo può sapere. Sono mesi che non sta dicendo più niente e adesso tira fuori tutto questo. Perché? Forse perché ora sei pericoloso, mancano tre puntate alla finale. Sapendo che lei non conosce queste cose, non devi rimanerci male. Fatti una risata perché ti dirà sempre il contrario. Non è che se tu fai qualcosa, la convinci. Hai fatto tutte le coreografie che ti ha proposto. Parlano i risultati, non pensare di doverle far cambiare idea. Perché lei per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare o meno. Non ci devi restar male. Per me vuol dire che non ci capisce una ceppa di latino! Ma manco ci crede, fa solo finta, per convenienza."

