Amici 22, Raimondo Todaro e la frecciatina social dopo la puntata

L'insegnante, dopo la burrascosa puntata di Amici andata in onda ieri, sembra stia vivendo ancora un malcontento dopo le discussioni avvenute in cui è intervenuta anche Maria De Filippi.

Non è stata una puntata facile per Raimondo Todaro che nell'ultimo appuntamento di Amici, andato in onda ieri, sabato 8 aprile 2023 ha manifestato un certo malcontento per la decisione di Rudy Zerbi di schierare Angelina Mango nel ballottaggio contro i due ballerini Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola. Scelta dettata da una consapevole strategia degli insegnanti e che ha poi costretto Alessio a dire addio al talent show.

Raimondo Todaro: la frecciatina social dopo la puntata di Amici

Secondo quanto riferito dalle anticipazioni, ci sarebbe stato un acceso diverbio che ieri è stato tagliato nella messa in onda. La questione avrebbe anche sollevato perplessità da parte di Maria De Filippi che pare avrebbe reguardito Todaro facendogli presente che le sue considerazioni sminuivano gli altri allievi premiando Angelina come la prima della classe.

La vicenda sembra non essere andata ancora giù a Raimondo che poche ore fa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia insieme ad Alessandro Siani, ospite proprio durante l’ultima puntata ieri

Come didascalia della foto, Todaro ha scritto: "E' riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensate quanto sia bravo!"

Una velata frecciatina sottolineando la difficoltà dei momenti vissuti ieri durante il serale. Il ballerino ha anche condiviso una foto dei due ragazzi immortalati del momento in cui stavano attenendo il verdetto della serata. "In una serata triste vedervi così mi riempe il cuore. Fiero di voi, sempre" e poi rivolgendosi ad Alessio, Todaro ha aggiunto "Sei un campione ma soprattutto una bella persona"

lui ancora incazzato nero raimondo vieni qua parla con noi pic.twitter.com/rbz84rnVjg — ValeKoala🐨🐍 (@koala_wednesday) April 9, 2023

