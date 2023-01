Amici 22: Raimondo Todaro convoca Alessandra Celentano ed Elenora, la ballerina in lacrime

Gossip TV

Duro confronto ad Amici 22 tra Raimondo Todaro e la maestra Alessandra Celentano: "Non saremo mai d’accordo".

L'ingresso di Eleonora Cabras ad Amici non è per niente andato giù ad Alessandra Celentano, che le ha immediatamente assegnato un compito. Compito che ha provocato la dura reazione di Raimondo Todaro che ha chiesto un confronto con la severa maestra di danza classica e la ballerina di latino.

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano a confronto su Eleonora

Nel daytime di ieri di Amici 22 è andato in onda il confronto tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il professore ha chiesto di poter incontrare la maestra per parlare della new entry Eleonora sottolineandole come l’anno scorso lei avesse un latinista in squadra e non gli abbia fatto fare niente oltre al latino:

Eleonora è una latinista, è una disciplina a se che non si avvicina per niente alle altre. Perché chiedi a lei delle cose che non si possono fare? L'anno scorso avevi Leo e non ha fatto nient'altro se non il latino. Però è un discorso strano. Perché lei non ti piace tanto nel latino e le dai un compito di modern? Falla studiare di più nel latino...è inutile che mandi i compiti tutte le settimane..

Dopo aver ascoltato Todaro, la Celentano ha cercato di spiegare al meglio la sua posizione nei confronti della ballerina di latino:

Il motivo del compito è proprio quello di conoscerla. Non penso che lei sia un talento, ecco la motivazione di tutto. Io tratto tutti nello stesso modo. Per me Leo era molto bravo quindi non mi interessava dimostrare altro...Sarò libera di capire chi ho davanti? Io capisco tutte le vostre perplessità, ma secondo me non era il momento di entrare in questa scuola. È giusto che lei faccia tutto quello che fanno gli altri. Noi non saremo mai d’accordo e non ci capiamo.

Leggi anche Aaron contro Wax ad Amici

Le dichiarazioni della maestra Celentano hanno letteralmente destabilizzato Eleonora che, una volta tornata in casetta, è scoppiata a piangere:

Io non ho fatto mai una cosa del genere, io non posso fare una coreografia di modern...Non è mettermi alla prova, è mettermi in ridicolo. Io non voglio rifiutare il compito, Raimondo non lo trova giusto e io che ci posso fare?! Così mi viene il dubbio anche sul mio stile...

Scopri le ultime news su Amici.