Amici 22, Aaron contro Wax: "Non mi fai pena, non hai bisogno di fare i giochetti ma li fai"

Aaron affronta Wax dopo il provvedimento disciplinare ad Amici e lo critica duramente.

Duro confronto nella scuola di Amici 22 tra Wax e Aaron. Subito dopo il rientro di Cricca, l'allievo di Rudy Zerbi ha deciso di affrontare il discusso cantante e criticarlo duramente per il comportamento assunto nel talent show di Maria De Filippi.

Aaron affronta Wax ad Amici 22

Il Capodanno Gate continua a stare al centro delle polemiche sia dentro che fuori la scuola di Amici 22. Deluso e arrabbiato per quanto successo e per i provvedimenti presi dalla produzione e dai professori, Aaron ha deciso di affrontare Wax e rivelargli il suo pensiero in merito al suo comportamento irrispettoso:

Mi stai sul ca**o quando dici le pu**anate. Posso dirti la verità? O ce fai o sei stupido. Te sei una volpe, al di là dello stupido, io certi atteggiamenti li riconosco, a volte sono grandi min***ate. Altre persone non le riconoscono. E te non hai bisogno di fare giochetti, ma li fai. E si capisce. Lo sai quando si capisce poi? Quando sei messo all’angolo, perché passi per vittima. E quella è una ca**ata Wax, perché non fai pena. Anzi, non è fai pena, rompi il ca**o, a me stai sul ca**o quando fai in quel modo.

Riferendosi ai fatti accaduti la notte di Capodanno, Aaron ha poi ammesso:

Io ti giuro che quella settimana ero inca**ato con te, ma di brutto. E dicevo "ma perché io sto inca**ato che non ho fatto niente? Devo stare qua a inca**armi con lui che è il co***one che ha fatto le robe?".

