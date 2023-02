Amici 22, Raimondo Todaro al centro della polemica, cosa sta combinando il maestro di ballo?

Gossip TV

Ad Amici le ultime decisioni del maestro di ballo Raimondo Todaro hanno scatenato la confusione tra gli allievi e anche tra il pubblico a casa, che ha duramente criticato le sue scelte. Vediamo insieme cosa è successo.

Ad Amici oltre agli alliievi, anche i professori sono spesso al centro delle news sul programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come nel caso di Raimondo Todaro, spesso in forte contrasto con Alessandra Celentano e, ultimamente, nell'occhio del ciclone per via delle sue ultime decisioni con i suoi allievi.

Amici 22, Raimondo Todaro e le sue scelte? C'è una strategia dietro?

Fin dall'inizio del programma, Raimondo Todaro è stato spesso criticato per la lotta con la collega Alessandra Celentano: famoso è stato l'episodio dell'acqua lanciata contro di lei, durante una discussione, ma ci sono stati diversi momenti. Nonostante tutto, però, i due prof hanno sempre ammesso di stimarsi e di apprezzarsi, al di là delle differenze nel modo di percepire la danza. Tuttavia, ultimamente, il professore di ballo ha agito in maniera tale da confondere i propri allievi e da generare un certo malcontento anche nel pubblico da casa.

Un esempio è stato l'atteggiamento tenuto con Mattia Zenzola: il ragazzo, ingenuamente, ha chiesto consiglio per un compito alla maestra Celentano, non avvertendo prima Todaro e quest'ultimo si è sentito tradito, in quanto maestro, perché per lui è stato come se Mattia desse più importanza a cambiare il suo stile e abbigliamento, piuttosto che concentrarsi sull'imparare ad andare a tempo - critica che spesso gli ha rivolto Todaro.

Come se non bastasse, Raimondo Todaro sta trascurando molto anche Megan Ria e l'allieva si è lamentata della situazione con Emanuel Lo, tanto che dalle anticipazioni di domenica 5 febbraio sappiamo che la ballerina chiederà di cambiare professore. Todaro ha scelto di far entrare in squadra una nuova ballerina, la latinista Benedetta, dopo aver eliminato in meno di un mese Eleonora e aver eliminato Samuel. Due decisioni che non sono piaciute agli allievi di ballo, soprattutto, perché Benedetta è ferma da tre anni e ancora non si è ripresa del tutto dal suo infortunio.

Inoltre, Raimondo sembra deciso più che mai a eliminare Gianmarco Petrelli, uno degli allievi della collega Celentano: ha assegnato al ragazzo un compito molto difficile per poi bocciarlo in puntata, perché per lui non era valido. Il maestro ha affermato che, arrivati a 5 mesi nella casa, i ragazzi avrebbero dovuto avere una certa preparazione.

Un'affermazione che ha incontrato il parere negativo di molti degli allievi della scuola ma anche del pubblico. Sul web tanti fan si sono lamentati delle contraddizioni del maestro di ballo, poco serio e secondo molti per nulla interessato ad aiutare i ragazzi a migliorare. Inoltre, con la sua strategia di mordi e fuggi con gli allievi che fa entrare, molti fan non credono che riuscirà per il Serale a portare una squadra forte, dato che dovrebbe concentrarsi sugli allievi che ha e aiutarli a far emergere le proprie caratteristiche di forza.

