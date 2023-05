Amici 22, peggiora la situazione covid in casetta e salta la semifinale!

Gossip TV

Alcuni allievi della scuola di Amici sono risultati positivi al covid e sembra che la situaizone sia peggiorata. Vediamo insieme cosa è successo.

Sono arrivati gli ultimi aggiornamenti dal talent di Amici condotto da Maria De Filippi e riguardanti i casi di covid-19 e la registrazione della prossima puntata.

Amici 22, altri positivi in casetta, cancellata la semifinale!

Le ultime news arrivano dalla pagina Instagram Amici News, che riporta che da due, i contagiati nella casetta sarebbero già saliti a quattro, anche se non sono stati svelati i nomi dei vari allievi contagiati. Sempre la pagina Instagram rivela che la registrazione della semifinale, prevista per il 4 maggio, con la messa in onda a sabato 6 maggio è stata cancellata, perché oltre ai quattro allievi, sarebbero positivi anche 10 tecnici che lavorano nel talent, come riporta la pagina, seguando anche l'indicazione di due giornaliste, Simona Bastiani di Talk2U, che con diversi tweet ha aggiornato i fan e ha riportato anche le parole di una sua collega, Mirella Dosi, la prima a rivelare che i numeri erano saliti e il covid aveva contagiato anche i tecnici.

La notizia dei primi casi di positivi all'interno della casetta risalgono a qualche giorno fa, con diverse indiscrezioni - in particolare da Dagospia e Amedeo Venza - che indicavano come allievi contagiati Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. Nono sono però giunti aggiornamenti dalla produzione del talent e anche il daytime di oggi ha mostrato Maddalena in perfetta salute, senza alcun problema di salute, ma visibilmente commossa dal nuovo compito che il suo maestro Emanuel Lo le ha affidato.

La pagina di Amici News ha anche rivelato che sembra che anche Cricca, ultimo eliminato della settima puntata del Serale, stia poco bene, dato che ha dovuto annullare un evento a cui doveva partecipare, sebbene non sia stato detto se sia covid o meno. Al momento non è stata svelata la nuova data della registrazione e bisognerà aspettare che tutte le persone coinvolte si negativizzino prima di poter procedere.

