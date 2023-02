Amici 22, nuovo compito per Alessio Cavaliere: Alessandra Celentano vuole vederlo esibirsi...sui tacchi!

Gossip TV

Uno degli ultimi ballerini a essere entrati nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere ha già ricevuto il primo compito dalla maestra Celentano: esibirsi sui tacchi! Vediamo insieme tutto quello che è successo.

Nel daytime di Amici abbiamo assistito al primo compito per Alessio Cavaliere: il ballerino è un recente acquisto della scuola di Canale 5 e dè entrato nel talent di Maria De Filippi a poche settimane dal serale. Per mettere alla prova le sue capacità, Alessandra Celentano gli ha assegnato un compito molto particolare: vediamo insieme di cosa si tratta.

Amici 22, Alessio Cavaliere dovrà esibirsi sui tacchi

Celentano ha deciso di testare l'abilità del suo giovane allievo, dandogli un compito insolito: il ballerino, infatti, dovrà esibirsi sui tacchi. Ecco cosa ha dichiarato la maestra nella lettera che gli ha inviato:

"Alessio, è arrivato il momento del tuo primo compito. Credo molto nelle tue capacità di ballerino e per questo ho deciso di assegnarti una coreografia sui tacchi. Ci saranno sicuramente difficoltà, ma con la tua forza, dinamica e movimento penso possa essere un compito utile. Perché oggigiorno bisogna sapere fare tutto, e perché credo sia utile per te imparare qualcosa di nuovo. Pur conoscendoti poco, mi immagino che tu possa farlo abbastanza bene. Vedremo, abbigliamento non contestabile."

La maestra è nota per la sua severità, eppure in questa edizione di Amici ha anche dimostrato di assegnare compiti che cercassero davvero di aiutare gli allievi e non solo di metterli in difficoltà. Di questo, infatti, ne aveva parlato con Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e Samu Antinelli durante una puntata del pomeridiano. L'allievo è sembrato entusiasta di potersi mettere alla prova con un compito del genere e già nel daytime di ieri, giovedì 16 febbraio, si è impegnato in sala prove, insieme al maestro Simone Nolasco. Nonostante possa sembrare semplice, il ballerino - tornato in casetta - ha ammesso ai compagni di aver incontrato alcune difficoltà nella performance. Riuscirà a superarle entro la puntata di domenica 19 febbraio?

