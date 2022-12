Amici 22, Niveo eliminato? Rudy Zerbi lo vuole fuori, ma Lorella Cuccarini non ci sta

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi lunedì 12 dicembre, Rudy Zerbi ha avanzato la proposta di eliminare l'ultimo in classifica per il canto: Niveo. Sia l'allievo che la sua coach, Lorella Cuccarini, non erano d'accordo e ne è nata una discussione accesa. Ecco cos'è successo.

Nel daytime di oggi, luendì 12 dicembre, è andato in onda un acceso scontro tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: l'argomento era la possibile eliminazione di Niveo. Infatti, il professore della scuola di Amici ha chiesto di applicare anche ai cantanti la stessa modalità che aveva proposto Alessandra Celentano nella puntata andata in onda ieri: fatta la media di tutte le classifiche, l'ultimo sarebbe stato mandato a casa.

Amici 22, Rudy Zerbi contro Niveo: "Quindi, per te, Emanuel Lo non capisce niente"

La proposta di Rudy Zerbi ha lasciato con il fiato sospeso sia i cantanti in studio, sia i ballerini presenti in casetta: dall'incrocio fatto dalla produzione di 10 classifiche, giudicate da 19 giudici diversi, a risultare ultimo in almeno 7 di queste è stato Niveo. Per la logica del provvedimento, Lorella Cuccarini, sua coach, avrebbe dovuto eliminarlo, ma è avvenuto, invece, un colpo di scena.

Zerbi ha chiesto a Niveo cosa ne pensasse della situazione e il ragazzo ha sorpreso il professore, affermando che un provvedimento del genere ha senso solo se c'è qualcuno di più meritevole di lui che prenda il suo posto nella scuola. Un'affermazione che ha fatto infuriare il professore: "Quindi, secondo la tua logica, uno come Emanuel Lo, che ha eliminato Ludovica, arrivata ultima, non capisce niente!". Gli ha chiesto perché non si era esposto anche nella puntata di ieri, con l'eliminazione di Ludovica e il ragazzo ha affermato candidamente che non voleva mettersi contro il giudice, anche se l'aveva pensato che fosse ingiusto.

Una dichiarazione che Rudy Zerbi ha trovato insensato, perché il cantante non si è esposto così per la compagna. Inoltre, a giudicare Niveo, nelle sfide passate sono stati ben 19 professionisti diversi. "Hai avuto fin troppe opportunità per dimostrare il tuo talento qui, visto che sei arrivato ultimo in così tante sfide, credo sia giusto che tu te ne vada". L'allievo ha provato a giustificarsi, dicendo che ha avuto alcuni problemi di ascolto, ma il coach lo ha interrotto, perché non credeva che la colpa fosse del comparto tecnico della scuola di Maria De Filippi.

A quel punto è intervenuta anche Lorella Cuccarini, a cui spetta l'ultima parola sull'eliminazione di Niveo: "Perdonami, Rudy, ma i problemi sono molteplici. So benissimo che Marco è un anello debole, non avevo bisogno certo della classifica per saperlo, ma ogni professore ha una propria sensibilità e i propri tempi". Rudy non era per nulla convinto, sottolineando ancora una volta che ci fossero 19 giudici che lo hanno giudicato inadatto ed è giusto che uscisse. Cuccarini gli ha ricordato che ci sono altri indicatori di cui tener conto, come il gradimento del pubblico, ma qui Zerbi ha sbottato che non si poteva guardare solo gli indicatori positivi.

Nelle ultime settimane, dopo alcuni momenti di forte tristezza e in cui Niveo si è sfogato sulle proprie paure, il ragazzo si sta riprendendo, secondo la sua coach e lei vuole tener conto di questo tentativo di ripresa: "Non avrei mai scaricato Marco in un momento no, ci sono altri indicatori da tener conto. Per me è un allievo che può dare di più, mi ha colpito all'inizio per la sua fame e curiosità". Poi si è rivolta a Niveo e gli ha dato un ultimatum:

"Mi aspetto un cambiamento mentale, non voglio vedere nei tuoi occhi la rassegnazione. Non posso crederci solo io, altrimenti non aspetto che i prof ti mettono in sfida. Se ai casting trovo qualcuno che mi piace, allora sei fuori. O riaccendi i motori, o vai in sfida. Ti ho dato fiducia, non mi deludere."

Zerbi non demordeva, insistendo che Lorella Cuccarini lo sta solo giustificando, mentre a Niveo ha detto di mostrarsi più umile, anche se il cantante gli ha risposto a tono: "Un artista deve piacere al pubblico, è vero che ho fatto pena in alcune esibizioni, ma mi metto in discussione, perché non è vero che è tutto negativo".

Su queste ultime parole, mentre Rudy Zerbi lo osservava infastidito, è intervenuta anche Cuccarini: "Marco, serve umiltà, qui non occorrono le parole, ma solo umiltà e lavoro". La discussione si è chiusa con un velato avvertimento del professore:

"Va bene, voi fate finta di non capire, lui è un presuntuoso, ma io troverò qualcuno contro cui mandarlo in sfida. Datemi solo il tempo."

